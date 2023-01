Via agli incentivi: le auto sotto i 15mila euro

Fonte: 123RF Via agli incentivi auto 2023: i modelli sotto i 15.000 euro

I prezzi delle auto non sempre sono alla portata di tutti, anzi. Anche per questo motivo – ma non solo – il mercato automobilistico si è bloccato: a causa del caro vita il potere d’acquisto è sceso e il mercato dell’usato è cresciuto, le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e dei microchip hanno reso la produzione e la vendita di nuovi veicoli ancora più complicata.

In questo scenario, dal 10 gennaio 2023 ha riaperto la piattaforma che permette di prenotare i bonus per l’acquisto di nuove auto. Non tutti hanno un gran budget a disposizione, il parco auto circolante in Italia è davvero molto vecchio, uno dei più datati di tutta Europa. I bonus servono proprio per sostenere i cittadini nella scelta di un nuovo veicolo. Vediamo insieme quali sono le auto che, grazie agli incentivi proposti per il 2023, costano meno di 15.000 euro.

Alcune delle vetture più economiche grazie al bonus

Tra le auto che costano meno grazie agli incentivi c’è senza dubbio la Dacia Sandero, che non raggiunge nemmeno i 10mila euro. Si tratta del modello a benzina più economico sul mercato: dal prezzo di listino di 11.900 euro infatti, beneficiando dell’ecobonus di 2.000 euro, si arriva a pagare 9.900 euro.

Altra vettura tra le più amate oggi sul mercato è la Hyundai i10, con un listino di 14.750 euro, può essere acquistata a soli 12.750 euro, grazie alla richiesta del nuovo incentivo statale di 2mila euro. Parliamo in particolare della versione 1.0 MPI con Ecopack Advanced col motore 1.0 litri a tre cilindri aspirato da 67 CV di potenza.

Non poteva mancare in questo elenco anche la Fiat Panda, disponibile a soli 13.600 euro, grazie al bonus statale. Da sempre una delle vetture più amate della Casa ma in generale sul mercato, anche nel 2022 infatti si è riconfermata una delle auto più vendute in Italia. La city car italiana è proposta a 15.600 euro nella variante mild hybrid, prezzo che con l’incentivo statale scende a 13.600 euro.

Tra le city car più amate in Italia c’è anche la piccoletta di Casa Volkswagen, la nuova UP!. A listino troviamo la variante a 5 porte venduta a partire da 16.700 euro, prezzo che scende a 14.700 euro grazie al bonus con rottamazione. Motore 1.0 aspirato tre cilindri a benzina in grado di erogare una potenza di 65 CV e cambio manuale a 5 marce.

Altre auto sotto i 15mila euro

Se invece vogliamo prendere in considerazione altri modelli a meno di 15mila euro e non a benzina, allora possiamo parlare senza alcun dubbio ancora di Panda. Questa volta in lista c’è la variante a GPL della city car più amata dagli italiani.

Il prezzo di listino della Panda 1.2 69 CV EasyPower GPL è di 16.300 euro. Oggi, e sicuramente sino alla fine del mese, in caso di permuta o rottamazione, si può comprare per 12.400 euro, o addirittura 10.900 euro con finanziamento FCA Bank.

Altro modello Fiat, la 500 Hybrid. Un’altra delle più vendute in Italia, che oggi grazie alla combo tra permuta, finanziamento e incentivi statali può essere acquistata a meno di 15mila euro. Basta pensare che la variante 1.0 70 cavalli mild hybrid è in promozione a 12.300 euro (listino 17.800 euro). Oppure può essere pagata con finanziamento a 129 euro al mese per 60 mesi, con anticipo di 2.800 euro.

E infine è la volta della variante Gold Hybrid di Lancia Ypsilon, una delle vetture più amate e stilose del Gruppo Stellantis. Questa versione ben accessoriata a listino costa 19.000 euro, con finanziamento FCA Bank e permuta o rottamazione, può scendere fino a 13.000 euro (anticipo di 2.650 euro e 36 rate mensili da 129 euro). Tutte ottime occasioni per comprare la macchina nuova, senza spendere un capitale, per chi non può permettersi altro ma non vuole comunque rinunciare a una vettura di nuova generazione tra le migliori sul mercato.