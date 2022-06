La versione SUV della best seller di categoria

L’anteprima della nuova Toyota Corolla Cross si è tenuta lo scorso 2 dicembre, quando la Casa ha svelato ai clienti di tutta Europa la sua nuova creatura. Dal primo giugno è finalmente possibile prenotarla online, quindi tutti coloro che sono interessati ad acquistare la versione SUV di una delle più note best seller Toyota, possono finalmente farlo.

È così che il marchio ha deciso di presentare un secondo pezzo di storia che, per l’occasione, diventa per la prima volta SUV. Dopo la Yaris Cross, versione a ruote alte di una delle icone intramontabili del brand, anche Corolla segue le stesse orme e si presenta in questa variante inedita, in linea con quelle che sono le preferenze della clientela di oggi.

La nuova gamma Toyota Corolla

Il SUV Corolla Cross arriva sul mercato a completare la gamma, affiancandosi alle varianti Hatchback e Touring Sports; e non è tutto, perché l’auto completa anche la linea di SUV di Toyota, per un’offerta che oggi diventa una delle più esaustive sul mercato europeo. Toyota Corolla Cross è una macchina che possiamo definire assolutamente pratica nell’utilizzo quotidiano, che offre ai suoi clienti una grande disponibilità di spazio per i passeggeri, e tutto questo senza mai rinunciare a un design lineare e dotato di forte carattere e personalità.

Il nuovo SUV, ordinabile a partire dal primo giugno, si colloca tra Toyota C-HR e RAV4 (il SUV di successo con la ricarica), nel cuore del segmento tanto competitivo dei C-SUV europei, assicurando il comfort, la praticità e la versatilità essenziali per le famiglie dallo stile di vita dinamico. Si tratta inoltre del primo modello della Casa Toyota a livello globale che beneficia del nuovo sistema ibrido di quinta generazione.

Il sistema ibrido di Toyota Corolla Cross

La quinta generazione del sistema Toyota Full Hybrid, a trazione anteriore o integrale intelligente AWD-i, si basa sulla versione precedente, ma oggi è in grado di garantire più coppia, più potenza che proviene dal motore elettrico, un maggior grado di efficienza e un piacere di guida più elevato. Migliorano anche l’efficienza e la potenza, grazie alla riduzione delle perdite elettriche e meccaniche.

Il nuovo sistema di batterie, grazie agli ultimi sviluppi tecnologici sulle batterie al litio, è più potente e il 40% più leggero di prima. Sia al motore termico che a quello elettrico sono state apportate delle modifiche, e i miglioramenti sono percettibili: troviamo infatti un significativo aumento della potenza totale del sistema (oltre l’8%). Il propulsore ibrido 2WD da 2.0 litri è in grado di erogare 146 kW/197 CV, e consente all’auto di scattare da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. La variante AWD-i è dotata di un potente motore elettrico aggiuntivo sull’asse posteriore che vanta la potenza di 30,6 kW.

Gli allestimenti a listino

Toyota Corolla, per la prima volta nella versione SUV Cross, per il momento propone due allestimenti a listino: