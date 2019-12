Arriva la versione sportiva del City Suv di successo

editato in: da

Si allarga la gamma di Volkswagen T-Cross con una versione sportiva del City Suv di successo prodotto dalla Casa tedesca. Con il nuovo sistema di gestione attiva dei cilindri ACT e il cambio automatico DSG di serie, la variante 1.5 TSI 150 CV DSG riesce a coniugare efficienza e sportività.

La nuova unità turbo a iniezione diretta rende sportivo e di carattere il modello della gamma City Suv di Volkswagen che dal suo arrivo sul mercato, datato aprile 2019, ha già conquistato quasi 20 mila clienti in tutta Italia. Oggi vediamo una T-Cross inedita che riesce ad offrire prestazioni al top insieme ad emissioni ridotte. Il suo consumo combinato nel ciclo WLTP, infatti, è di 6,4-6,7 litri/100 km, mentre le emissioni di CO2 si limitano a 144-152 g/km. Il modello, inoltre, è omologato secondo le più recenti e rigorose normative sulle emissioni Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC.

La maggiore efficienza della nuova versione di T-Cross è dovuta all’ACT, il sistema di gestione che riesce a disattivare temporaneamente due dei suoi quattro cilindri nel momento in cui non sono necessari. Una soluzione che non intacca in alcun modo le prestazioni. I 150 cavalli e la coppia massima di 250 Nm, disponibile tra i 15.00 e i 3.500 giri, permettono alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi netti e di raggiungere una velocità massima di 200 km/h.

Sulla T-Cross 1.5 TSI 150 CV di Volkswagen, è montato, di serie, il cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti, disponibile nei due allestimenti Style e Advanced. Questi sono caratterizzati da una dotazione di serie completa e offrono diverse possibilità di personalizzazione. La versione Style in particolare, prevede cerchi in lega da 16”, radio Composition Media con display da 8”, divano posteriore scorrevole, volante multifunzione, cruise control adattivo ACC, rilevatore di stanchezza del guidatore Fatigue Detection, sistema di monitoraggio della distanza Front Assist con riconoscimento pedoni e funzione di frenata di emergenza City.

In dotazione sul City Suv tedesco anche l’assistente al mantenimento della corsia Lane Assist e il sistema proattivo di protezione degli occupanti, oltre all’assistente di cambio corsia con rilevamento dell’angolo cieco. Nell’allestimento Advanced, in aggiunta, ci sono i cerchi in lega da 17”, i gruppi ottici anteriori a LED e la strumentazione digitale Active Info Display. La T-Cross 1.5 TSI DSG è disponibile a partire da 25.200 euro nell’allestimento Style e da 26.800 per la versione Advanced.