La versione più performante del SUV coupé di Audi

editato in: da

Audi Q5, tempo di rinnovo per il Suv più venduto

Audi SQ5 Sportback si presenta nella sua nuova versione high performance, gli ordini sono aperti. Il SUV monta l’evoluto motore V6 3.0 TDI con compressore ad azionamento elettrico e turbocompressore, in grado di erogare 341 CV di potenza e 700 Nm di coppia. L’auto scatta da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi e garantisce un ottimo livello di efficienza grazie alla tecnologia mild-hybrid.

Nuova Audi SQ5 Sportback TDI abbina l’identità Q, dinamismo, tecnologia e sicurezza, le linee di una coupé e le prestazioni di una sportiva, e raggiunge la velocità massima di 250 km/h; il suo sound è possente, per tutti coloro che non amano passare inosservati. Il motore 6 cilindri si avvale di soluzioni tecniche raffinate, quali i pistoni in acciaio forgiato, gli iniettori piezoelettrici garanti di otto iniezioni per ciclo e la collocazione dell’intercooler aria-acqua all’interno della V tra le bancate.

Il sistema mild-hybrid a 48 Volt riduce i consumi e garantisce tutti i vantaggi di fiscalità e mobilità connessi con l’omologazione ibrida. Il post trattamento dei gas di scarico si avvale del sistema twin dosing e abbatte il 90% degli ossidi di azoto.

La nuova Audi SQ5 Sportback TDI vanta cambio automatico tiptronic a otto rapporti e trazione integrale permanente quattro, differenziale centrale autobloccante che ripartisce la coppia secondo il rapporto 40:60. La grinta del SUV coupé Audi è rafforzata dal raffinato assetto, gli ammortizzatori regolabili sono di primo equipaggiamento e integrati nel sistema di gestione della dinamica di marcia Audi drive select. Il conducente può selezionare differenti programmi – auto, comfort, efficiency, dynamic, offroad e individual – che influiscono anche sul differenziale sportivo, il motore, lo sterzo e il cambio.

Audi SQ5 Sportback TDI è dotata di serie di cerchi in lega da 20’’. A richiesta sono disponibili ruote da 21 pollici. In corrispondenza delle pinze freno, nere o, a richiesta, verniciate in rosso, spicca il logo S. Ci sono poi differenti dettagli che sottolineano il carattere sportivo del SUV dei Quattro Anelli. Il paraurti anteriore è con due ampie prese d’aria e inserti decorativi trapezoidali, il single frame con griglia specifica a nido d’ape. Al posteriore vediamo l’estrattore e i quattro terminali di scarico cromati a sezione ovale. Le calotte dei retrovisori esterni sono in look alluminio. È possibile scegliere fra nove colori carrozzeria.

Sin dalla variante standard sono inclusi i proiettori a LED Audi Matrix, mentre a richiesta sono disponibili gli innovativi gruppi ottici posteriori con tecnologia OLED. L’auto presenta battitacco in alluminio illuminati e corredati del logo S, sedili sportivi, regolabili elettricamente e rivestiti in pelle e microfibra Dinamica, e inserti in alluminio spazzolato.

La nuova versione di Audi SQ5 Sportback TDI è proposta nelle versioni standard e sport attitude, è attesa nelle concessionarie italiane nel corso del mese di giugno 2021. Il SUV coupé high performance ha un prezzo di listino che parte da 85.300 euro, che diventano 88.400 per la configurazione sport attitude.