Arriva la versione GPL per l’urban crossover di Kia

Kia Xceed, il nuovo crossover debutta in Italia: ecco il prezzo

Kia introduce della gamma XCeed le varianti Mild Hybrid, Plug-in e bi-fuel benzina GPL, presentando in questo modo una delle offerte più complete all’interno del panorama del segmento C del mercato auto.

La versione Plug-in Hybrid segna un nuovo e importante passo nella strategia di elettrificazione di Kia Motors dopo il lancio commerciale di e-Niro ed e-Soul che abbiamo visto nel mese di giugno. Le nuove varianti consolidano la presenza dei powertrain elettrificati Plug-In e Mild Hybrid di Kia nel segmento C, saranno in vendita in Italia a partire dal mese di luglio.

L’amministratore Delegato di Kia Motors Company Italy, Giuseppe Bitti, ha dichiarato: “Questo debutto commerciale porta con sé un grande significato in termini di presenza sul mercato. XCeed si presenta con una delle offerte di motorizzazioni più complete di sempre del segmento C, segno della volontà continua di Kia a puntare su innovazione, qualità e tecnologia dei propri prodotti. Dopo un giugno caratterizzato dall’apertura della vendita della nostra gamma elettrica, ecco che a luglio si completa anche questo importantissimo tassello che vede protagonista XCeed nelle sue varianti Mild Hybrid, Plug-In e GPL”.

Una della novità più importanti nella gamma XCeed è il sistema Bi-fuel benzina GPL, la Casa introduce infatti la motorizzazione 1.0 TGDI ECO GPL. Sono in fase di ultimazione i test chilometrici e le procedure di omologazione. Lo scorso anno, con il lancio di Sportage 1.6 ECO GPL, è stata introdotta la tecnologia “valve care” sui motori ad iniezione diretta GDI. XCeed 1.0 TGDI ECO GPL adotterà un sistema simile a quello di Sportage, in grado di garantire alte performance preservando l’usura delle valvole nel corso nel tempo, abbinato al primo motore GDI sovralimentato in casa Kia.

È stata introdotta anche la nuova Kia XCeed Plug-in Hybrid, il primo modello del brand dotato di questa tecnologia ad essere prodotto in Europa, in Slovacchia. Il sistema propulsivo è ereditato da Kia Niro ed è composto dal motore benzina quattro cilindri GDI da 1.6 litri e da un motore elettrico da 44,5 kW. Il powertrain offre una potenza di 141 CV e una coppia massima di 265 Nm.

Altra novità è la piattaforma Mild Hybrid di XCeed, basata su un motore 1.6 diesel da 136 CV di potenza, con sistema MHSG con batteria da 48 Volt, disponibile sia con il nuovo cambio iMT “Clutch by wire” che con il cambio automatico doppia frizione DCT a 7 marce. Una nuova soluzione che riduce consumi e emissioni.

Kia ha realizzato un nuovo allestimento ad hoc per le sue nuove versioni elettrificate di XCeed, si chiama “High Tech”, a sottolineare che da sempre il brand coniuga elementi stilistici distintivi con le ultime novità tecnologiche disponibili sul mercato. La versione High Tech si posiziona in mezzo tra l’allestimento Style ed Evolution e presenta equipaggiamenti distintivi come il sistema Kia Uvo Connect, il Kia Navigation System con schermo da 10,25’’, i sensori anteriori con Smart Parking Assist r il Supervision Cluster da 12,3”.