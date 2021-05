La versione esclusiva della Tesla Model S placcata d’oro

editato in: da

Caviar ha realizzato una versione esclusiva della Tesla Model S placcata in oro 24 carati: si tratta del modello più costoso e lussuoso della Casa di automobili elettriche di Palo Alto, in California. Una vera e propria vettura dorata con dettagli unici e un prezzo da capogiro.

La Tesla Model S è uno dei modelli di punta del produttore californiano di vetture a missioni zero, soprattutto dopo il recente aggiornamento 2021. L’auto, come tutte quelle realizzate dal marchio di Elon Musk, è piena di tecnologia e punta, oltre che sulla sicurezza e sulla velocità, anche sulla comodità di guidatore e passeggeri. Per il preparatore Caviar, però, anche la versione top di gamma della Casa statunitense poteva essere migliorata: per questo ha ideato una versione placcata in oro.

Il modello in questione è stato chiamato Caviar Model Excellence 24: rispetto alla Tesla Model S già presente a listino, si differenzia per elementi e dettagli votati al lusso sfrenato. Come base è stata usata una Model S MY2021 a cui sono state aggiunte rifiniture in nero lucido e diversioni elementi in oro 999, ovvero l’oro 24k.

Caviar ha deciso di abbondare con l’oro, usandolo anche per i cerchi, sulla griglia frontale della vettura, per gli inserti sugli specchietti e per i bumper. Di queste Tesla dorate verranno realizzati solo 99 esemplari in edizione limitata. Il prezzo, ovviamente, non poteva che essere da capogiro: ogni esemplare sarà venduto al prezzo di 299.999 dollari che corrispondono a circa 250.000 euro.

La preparazione da parte di Caviar arriva in un momento particolarmente prolifico per l’azienda di Elon Musk, sempre in cima alle classifiche di vendita nel settore delle auto a zero emissioni. Non a caso il SUV elettrico Tesla Model Y ha fatto registrare un impennata di vendite negli Stati Uniti, con 48.354 unità immatricolate nei primi quattro mesi del 2021.

Il nuovo anno si era aperto in maniera trionfale per la Casa di Palo Alto: nel primo trimestre Tesla ha infranto l’ennesimo record della sua storia, superando la quota di 185.000 unità distribuite a fronte delle stime che ne prevedevano 88.000. Numeri stratosferici per il costruttore californiano che continua a imporsi come uno dei brand leader a livello mondiale.