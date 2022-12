Una vera genialata per viaggiare in auto

Fonte: iStock La genialata per viaggiare sereni e comodi in auto

Gli appassionati di film e serie TV da sempre desiderano avere un supporto che consenta loro di poter vedere ciò che preferiscono comodamente in auto, come se fossero a casa propria. Non tutti lo sanno ma è già possibile, perché in vendita su Amazon ci sono i migliori supporti per tablet da inserire sui poggiatesta della macchina.

Supporto per tablet sul poggiatesta auto

Questa tipologia di supporti in vendita su Amazon è disponibile in differenti tipologie, per assecondare le esigenze di tutti coloro che hanno intenzione di vedere film e serie TV anche in auto.

Si tratta di sistemi appositi da inserire sui poggiatesta della macchina e su cui fissare il tablet. Comodi sia per le persone che amano viaggiare godendosi un film, sia per provare a intrattenere anche i bambini durante i lunghi viaggi.

È un accessorio di piccole dimensioni, in grado di rendere i viaggi a bordo del veicolo più piacevoli e divertenti per grandi e piccini. Il supporto per tablet da inserire sul poggiatesta dell’auto è facilissimo da installare per chiunque, bastano pochi secondi sia per il fissaggio che per la rimozione. Una cosa a cui bisogna fare attenzione è la distanza tra i due montanti in metallo del poggiatesta, per non sbagliare la misura del supporto. La maggior parte dei sistemi in commercio comunque è universale e si adatta perfettamente a tutti i veicoli. È ovviamente consigliato informarsi prima dell’acquisto.

I migliori supporti per poggiatesta sono realizzati in lega di alluminio, un materiale ottimale, che li rende molto durevoli e resistenti agli urti. In genere poi il disco in gomma per sostenere il tablet impedisce che il dispositivo scivoli e cada dal supporto, nonostante le vibrazioni dell’auto in moto. In genere i supporti per poggiatesta sono indicati per i principali tablet, ma anche per lo smartphone.

In questo periodo di feste, se ancora non hai terminato tutti i tuoi regali, pensa che puoi scegliere uno di questo supporti molto comodi per chi vuole vedere film in macchina. Vediamo due dei migliori prodotti in vendita su Amazon.

Supporto tablet per poggiatesta auto: viaggiare e divertirsi

Tryone supporto tablet per poggiatesta auto, si tratta di uno strumento estensibile per tablet, da instasllare sul sedile dell’auto e molto comodo sia per iPad, che per Samsung Galaxy Tab, Amazon Kindle Fire HD, Nintendo Switch e altri dispositivi di 4,7-10,5 pollici.

L’installazione e la rimozione sono molto semplici, con una sola mano, in pochissimi secondi. La distanza tra i due montanti in metallo sul poggiatesta deve essere compresa tra i 12,5 e 15 cm, da controllare prima dell’acquisto. Il supporto dispone di rotazione multi-angolo, per ottenere il miglior angolo di visione.

Viaggia in relax con il supporto auto per tablet

AHK porta tablet auto per poggiatesta, è l’altro supporto che abbiamo scelto per te. Prezzo conveniente per questo supporto universale per tablet, con rotazione a 360° e dispositivi tra i 4,4 e gli 11 pollici, ideale per iPad, Galaxy Tab, Mediapad e smartphone.

Anche in questo caso, prima dell’acquisto e di goderti il viaggio, è bene assicurarsi che la distanza tra i paletti del poggiatesta dell’auto sia da 120 mm a 150 mm. Si tratta di uno strumento studiato per chi siede sui sedili posteriori, consente di distrarre o far rilassare grandi e piccini durante il viaggio.