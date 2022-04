L'ultima Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae è sta messa in vendita all'asta dalla Casa di Sant'Agata Bolognese attraverso RM Sotheby's: il coupé è stato venduto per la cifra di 1.603.125 dollari che corrispondono a 1.478.125 euro.

Venduta all’asta l’ultima Lamborghini Aventador LP 780-4

Quella andata in vendita all'asta è una particolare supercar con cui l'azienda emiliana è entrata nel mondo degli NFT, i non-fungible token, mediante una collaborazione con Krista Kim, Steve Aoki e INVT GROUP. Nello specifico l'NFT rappresenta una versione digitale della Aventador LP 780-4 Ultimae, collocata in un mondo virtuale simile a Marte.

La particolare Aventador è stata realizzata con un programma di personalizzazione Ad Personam che ha visto la partecipazione attiva sia di Krista Kim che di Steve Aoki, sulle finiture esterne e interne della vettura, fondamentali per renderla assolutamente unica come l'NFT.

La carrozzeria della Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae è dipinta in Blue Nethuns e Nero Noctis. L'abitacolo, invece, è caratterizzato dalla presenza di superfici nere impreziosite da finiture di color arancio. Gli interni sono realizzati con materiali pregiati e funzionali, come la fibra di carbonio per le finiture più importanti e il rivestimento in Alcantara laserata. L'allestimento è esclusivo, con una placca in carbonio che indica il numero di esemplari della serie limitata.

Il fortunato acquirente che ha sborsato quasi 1,5 milioni di euro per accaparrarsi la speciale Aventador, oltre alla vettura e all'NFT, avrà la possibilità di scoprire in anteprima i futuri modelli in edizione limitata che Lamborghini presenterà nei prossimi mesi. L'acquirente è stato invitato a fare un tour privato nel Museo Lamborghini e incontrare gli artisti che hanno realizzato il non-fungible token.

Il bolide sarà consegnato entro la fine dell'anno: Lamborghini, dopo aver presentato la nuova Huracan, la versione Tecnica di ultimissima generazione, ha dichiarato che la Aventador venduta all'asta finirà tra le mani del fortunato che si è aggiudicato l'asta per il mese di settembre del 2022.

Lamborghini Aventador LP 780-4: un bolide da 780 Cv di potenza

La Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae viene fornita con un motore V12 aspirato da 6.5 litri capace di sviluppare una potenza di 780 CV a 8.500 g/m e una coppia massima di 720 Nm a 6.750 g/min. Il motore V12 è abbinato alla trazione integrale e al cambio ISR a 7 rapporti.

La cilindrata è di 6.498 cm3, mentre la trasmissione vanta un sistema a trazione integrale controllato elettronicamente (Haldex di IV generazione) con differenziale posteriore meccanico autobloccante. Stando a quanto dichiarato da Lamborghini, questa speciale Aventador impiega appena 2,8 secondi per accelerare da 9 a 100 km/h e 8,7 secondi per passare da 0 a 200 km/h. La velocità massima di questo bolide è pazzesca: la Lamborghini edizione limitata raggiunge i 335 km/h.

La Casa di Sant'Agata Bolognese ha definito la versione LP 780-4 Ultimae come la Aventador più potente di sempre, grazie al V12 aspirato (il motore di serie più performante nella storia del marchio) e un sapiente mix di soluzioni tecnologiche avanzate. La produzione della Aventador 780-4 Ultimae all'interno del listino Lamborghini è limitata a soli 350 esemplari: il modello rappresenta la definitiva espressione della famiglia di supersportive che ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell'automobilismo nell'ultima decade.