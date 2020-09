Vendite da record per Kia in Europa

editato in: da

Grazie alle vendite in rapida crescita dei veicoli ibridi ed elettrici plug-in del marchio Kia nei primi otto mesi dell’anno, la Casa ha raggiunto dei numeri mai visti fino ad ora.

Secondo i nuovi dati rilasciati dall’Associazione europea dei costruttori di automobili, la quota di mercato europea del marchio è ora pari al 3,6% da inizio anno in UE, EFTA e Regno Unito. Questo è aumentato dal 3,1% dello stesso periodo nel 2019. Con 259.442 unità vendute in Europa tra gennaio e agosto, Kia ha superato altri marchi consolidati per quota di mercato.

Le vendite di veicoli Kia elettrificati sono aumentate in modo significativo durante i primi otto mesi del 2020, con 68.611 unità vendute. Questa cifra include la gamma crescente di Kia di propulsori mild hybrid (MHEV), parallel hybrid (HEV), plug-in hybrid (PHEV) e elettrici (EV). Il risultato è che le auto elettrificate ora rappresentano più di una vettura su quattro vendute dal brand in Europa (26,4%).

Emilio Herrera, Chief Operating Officer di Kia Motors Europe, commenta: “L’intero mercato è alle prese con un drammatico rallentamento delle vendite causato dagli effetti della pandemia, e Kia non ne è influenzata. Tuttavia, le vendite in rapida crescita dei nostri veicoli elettrici e ibridi hanno contribuito alla nostra quota di mercato record quest’anno, grazie alla nostra strategia a lungo termine per offrire un’ampia gamma di propulsori avanzati ed efficienti. Questo ci dà sicuramente una solida base per una crescita sostenibile mentre il mercato inizia a riprendersi”.

Kia ha registrato vendite sopra le stime per i suoi due veicoli completamente elettrici, e-Niro ed e-Soul, più del doppio di anno in anno. Il marchio ha venduto finora 20.649 veicoli elettrici in Europa quest’anno, rispetto alle 9.303 unità nei primi otto mesi del 2019. Di conseguenza, i veicoli elettrici ora rappresentano l’8% di tutte le vendite di Kia nell’UE, nell’EFTA e nel Regno Unito.

Le vendite dei modelli PHEV sono aumentate del 61,1% (18.868 unità) a seguito dell’introduzione dei nuovi ibridi plug-in Ceed Sportswagon e XCeed e delle vendite crescenti dell’ibrido plug-in Niro. Anche le vendite da inizio anno di veicoli MHEV ammontano a oltre 9.000 unità, un numero record, in seguito all’introduzione della tecnologia ibrida leggera Kia ‘EcoDynamics +’ alla famiglia di modelli Ceed e a Picanto, Rio e Stonic.

Anche la domanda per la famiglia Kia Niro elettrificata è cresciuta nonostante il calo del mercato automobilistico europeo. Inoltre il modello più venduto del marchio, Kia Ceed, ha visto una crescita quest’anno, grazie all’introduzione di XCeed, XCeed Plug-in Hybrid, Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid, e nuovi propulsori EcoDynamics + mild-hybrid.