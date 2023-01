Vendite auto a record per il brand italiano che non è Fiat

Un 2022 da record per il brand italiano che non è Fiat: stiamo parlando infatti di DR Automobiles, una delle realtà con sede nel Bel Paese, che negli anni si sta facendo strada nel settore automobilistico, raggiungendo traguardi sempre più importanti.

La Casa molisana, di cui ormai parecchie volte abbiamo parlato, raggiunge quasi le 25.000 immatricolazioni nel 2022 e un’ottima quota di mercato in Italia, pari all’1,86%. Il fatturato sale a 448 milioni di euro, risultati da record. Un anno da incorniciare per il gruppo molisano che, grazie anche a un mese di dicembre davvero eccezionale, che ha visto ben 2.172 immatricolazioni e una quota del 2,07%, supera le 25.000 automobili vendute tra Italia ed estero (24.481 in Italia).

La crescita nel mercato Italia

Nel Bel Paese il brand molisano vanta nel 2022 una crescita straordinaria, pari al 192,76%, vendendo più di 24.400 vetture, rispetto alle 8.362 unità immatricolate nel 2021, con una quota che è passata dallo 0,57% all’1,86%.

Massimo Di Risio, Presidente di DR Automobiles Groupe, ha dichiarato: “Un risultato raggiunto attraverso un progetto di crescita costante. Dal 2016 a oggi abbiamo intrapreso un percorso di sviluppo tecnologico, qualitativo e stilistico che ci ha consentito di guadagnare quote di mercato passo dopo passo. E il 2023 sarà un anno di ulteriore espansione del nostro gruppo. Con il lancio dei due nuovi brand premium Sportequipe e ICKX avremo quattro brand per un totale di 17 modelli, che andranno da una city car full-electric fino a un modello offroad diesel common-rail, passando per SUV di diverse dimensioni Thermohybrid benzina/GPL o Plug-in Hybrid. Con questa offerta siamo convinti di poter soddisfare qualsiasi tipo di domanda”.

La nuova gamma DR

Nel dettaglio, entreranno in gamma la nuova citycar DR 1 EV, ma anche le DR 3.0, DR 7.0 e il pick-up 4×4, che si uniranno ai modelli già esistenti, DR 4.0 (quarta auto a GPL più venduto nel 2022 in Italia), DR 5.0 e DR 6.0 (nono modello a GPL più venduto nel 2022 nel nostro Paese). EVO, oltre agli attuali EVO 3 e al pick-up Cross4, vedrà il restyling della EVO 4 e l’arrivo della nuova EVO 5.

Sportequipe sarà sul mercato da subito con i tre SUV Sportequipe 5, Sportequipe 6 e Sportequipe 7. Dal secondo semestre proporrà anche la nuova city car full-electric Sportequipe 1 e il sette posti Plug-in Hybrid Sportequipe 8.

Fonte: Ufficio Stampa

Il marchio ICKX invece farà il suo debutto con il K2, il fuoristrada 2.0 diesel di ultima generazione.

I progetti futuri

Insieme al fatturato, per DR sono cresciuti anche gli investimenti strutturali. Nel corso del 2022 è stato ampliato lo stabilimento di produzione di DR ed EVO, che oggi vanta quattro linee di assemblaggio e lavora su tre turni, garantendo una produzione mensile fino a 5.000 unità. È stato potenziato il centro ricerca e sviluppo con annesso centro stile ed è ora in fase di completamento il nuovo magazzino ricambi automatizzato.

Di Risio spiega: “Siamo in un momento di grande espansione anche dal punto di vista del network di vendita. La rete italiana di DR ed EVO conta al momento circa 200 dealer in tutto e nel frattempo stiamo costruendo quella dedicata ai due nuovi brand. Inoltre il 2023 sarà l’anno in cui inizieremo a implementare la nostra presenza sui mercati esteri, partendo da quello spagnolo che ha già espresso circa un migliaio di unità nel 2022”.