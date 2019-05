In vendita la mostruosa auto volante Pagani Huayra BC

editato in: da

La Pagani Huayra BC è stata presentata durante il Salone di Ginevra 2017 come un mezzo volante eccezionale e potente.

Un esemplare unico e rappresentativo dell’atelier Pagani Auto, consegnato ad un facoltoso cliente americano, collezionista di supercar, realizzato in esclusiva per lui. Il fondatore Horacio Pagani aveva spiegato che questa nuova Huayra racchiudeva tutto l’impegno verso un prodotto globale e conforme agli standard di omologazione più restrittivi. Un livello di personalizzazione altissimo, che si vede ad esempio dalla carrozzeria in fibra di carbonio a vista o anche dalla speciale chiave di avviamento.

Un pezzo unico e personalizzato ad hoc, chiamato poi la Macchina Volante, a cui sono state inserite nuove componenti create su misura, come l’alettone posteriore, sicuramente l’elemento più caratteristico e interessante, con due doppie ali separate che mirano a migliorare ulteriormente l’aerodinamica del mezzo. La supercar Pagani Huayra del collezionista Kris Singh è la Pagani stradale più veloce che sia mai stata realizzata, con differenti modifiche che sono state apportate al motore per renderla la Macchina Volante.

Oggi le indiscrezioni ci dicono che la vettura è in vendita, la cifra richiesta è sconosciuta. Una vettura speciale che proviene da Pagani, azienda giovane ma entrata comunque già da anni nella stretta e limitata cerchia dei marchi automobilistici tra i più prestigiosi di tutto il mondo. L’atelier si trova nel cuore della Motor Valley, a San Cesario sul Panaro, una realtà che ha creato solo pezzi di grande pregio. Fra questi ce n’è uno più speciale e si tratta proprio della Pagani Huayra BC Macchina Volante.

Come abbiamo detto si tratta di un esemplare unico realizzato su misura. Tantissimi i segni particolari e gli elementi inediti che la caratterizzano, la fibra di carbonio è praticamente il materiale che è stato utilizzato per qualsiasi elemento, di cui è costituita la carrozzeria nella sua interezza, realizzata di un colore blu intrigante. Anche i dettagli dell’abitacolo creati appositamente per quest’auto e le superfici aerodinamiche molto numerose rendono la Pagani Huayra BC un’auto di grandioso interesse.

Altri elementi speciali che fanno parte della customizzazione del mezzo sono il tricolore della bandiera italiana sulla parte centrale del paraurti anteriore, sul lato sinistro dell’alettone posteriore e negli specchietti, e le pinze dei freni blu. Non è da meno il motore, definito mostruoso, degno di una vera e propria auto volante. Si tratta di un V12 biturbo by AMG in grado di sprigionare 800 Cv e 1.100 Nm di coppia. La trattativa è riservata quindi non sappiamo il prezzo di vendita, di sicuro il compratore dovrebbe essere tra gli uomini più ricchi del mondo.