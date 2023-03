Il veicolo Opel diventa un camper attrezzato

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Opel Alpincamper: l'Opel Vivaro si trasforma per le vacanze

Opel Vivaro è il veicolo della Casa del Fulmine conosciuto da sempre come il tuttofare per le aziende che hanno bisogno di un mezzo flessibile, ma comunque efficiente. Ma oggi vediamo che in realtà Vivaro può fare molto di più, e diventa Alpincamper.

Un vero e proprio camper pratico e confortevole. Gli specialisti stanno allestendo il veicolo commerciale Opel più venduto in un camper totalmente attrezzato, disponibile in due varianti: Alpincamper Vivaro 2 – con molto spazio per un massimo di due persone – e Alpincamper Vivaro 4 – che può ospitare fino a quattro persone. Il comfort del viaggio è assicurato, in qualsiasi delle due versioni.

Gli equipaggiamenti di serie

Il nuovo camper Opel Vivaro è dotato di una vasta gamma di equipaggiamenti di serie, tra cui: l’aria condizionata, un sistema multimediale che include la ricezione radio digitale e numerosi sistemi di assistenza come l’Hill Start Assist, il cruise control e limitatore di velocità; non mancano inoltre i sensori posteriori, che rendono le manovre molto più facili.

L’Alpincamper Vivaro è preparato per affrontare anche i terreni più impegnativi, grazie al pacchetto per strade accidentate di Opel, che include 25 millimetri in più di altezza da terra e il sistema Advanced Grip Control per sabbia, fango e neve.

Il cuore del camper

Il motore scelto da Opel è il diesel da 2.0 litri con una potenza di 106 kW/145 CV e una coppia di 370 Nm, in combinazione con il cambio automatico a 8 marce, offre potenza con un’efficienza esemplare.

Alpincamper Vivaro 4: per vacanze in famiglia

Nella versione Alpincamper Vivaro 4 c’è spazio per tutta la famiglia. Il nuovo camper realizzato su base Opel Vivaro (oggi il veicolo commerciale più sostenibile) è ideale per i viaggi quotidiani in città, ha due sedili aggiuntivi nella parte posteriore, compresi gli attacchi Isofix per i piccoli passeggeri, oltre al conducente e al sedile del passeggero anteriore girevole.

Una volta raggiunta la destinazione desiderata, la panca si trasforma in un letto matrimoniale in pochi secondi. Inoltre, il tetto pop-up, sotto il quale è possibile stare comodamente o allestire una superficie per sdraiarsi, misura 1,20 x 1,95 metri. La salita e la discesa sono possibili attraverso i sedili anteriori. Dal piano superiore c’è una vista meravigliosa della natura, grazie a tre ampie finestre.

Non è tutto, l’Alpincamper Vivaro 4 ha un modulo cucina con spazio per riporre quanto serve nelle necessità quotidiane e un lavello con serbatoi di acqua dolce e di scarico. Anche il compressore per la cella frigo è alloggiato nel modulo cucina e fa parte della dotazione standard. Il fornello singolo è alimentato da una cartuccia a gas.

Il soggiorno è isolato e rivestito in feltro, i finestrini laterali e posteriori, la cabina di guida e le luci a LED bianche calde garantiscono intimità la sera. E grazie al riscaldatore ausiliario Webasto, i pernottamenti in primavera o nel tardo autunno sono anche caldi all’interno. Completano la dotazione tecnica la batteria al litio con booster di ricarica EURO 6, attacco esterno e interno da 220 volt e caricabatterie per la seconda batteria.

Fonte: Ufficio Stampa Opel

Alpincamper Vivaro 2

Chi viaggia da solo o in coppia può optare per l’Alpincamper Vivaro 2. La maggiore differenza rispetto alla versione per quattro persone è il tetto pop-up, che in questo caso non offre una superficie d’appoggio ma fino a 1,90 metri di altezza libera.

Il divano nella parte posteriore si trasforma anche in questo caso in un letto matrimoniale. Il modulo cucina ha due fuochi con accensione elettrica e un lavello integrato. Inoltre, viene fornito anche un tavolo pieghevole.

Sono disponibili accessori aggiuntivi per le due varianti di Opel Vivaro, come tende estraibili, binari per il fissaggio di una grande tenda, pneumatici off-road e persino un pannello solare. Entrambe le versioni di Alpincamper Vivaro rimangono sotto un’altezza di due metri nonostante una maggiore altezza da terra e il tetto pop-up, e sono quindi adatti per l’uso quotidiano.

I prezzi per le versioni camper di Opel Vivaro sono disponibili su richiesta presso Alpincamper.