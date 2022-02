Il veicolo militare anfibio dell’esercito russo

Per le esigenze delle forze armate russe e per soddisfare le necessità di utilizzo nelle regioni più difficoltose, vengono progettate differenti nuove tipologie di equipaggiamento. Uno degli ultimi mezzi estremi realizzato è il nuovo Aleut GAZ-3344-20 , un mezzo articolato in grado di superare paludi, neve e ogni terreno difficoltoso. Il fuoristrada estremo è entrato in produzione e viene fornito alle unità combattenti.

Il veicolo è progettato e prodotto da Zavolzhsky, azienda che si occupa della realizzazione di trattori cingolati. La versione militare del fuoristrada è stata creata per ordine del Ministero della Difesa.

I trasportatori Aleut

Il nuovo veicolo per le forze armate russe è il risultato di un progetto di ricerca e sviluppo basato sui trasportatori Aleut di ZZGT e DT-3PM dell'impianto di ingegneria dei trasporti di Ishimbay. Sono stati eseguiti dei test nelle condizioni più difficoltose e in base a quanto ottenuto è stato creato il nuovo fuoristrada GAZ-3344-20, raccomandato per le operazioni delle truppe. Questa tipologia di veicoli da neve e da palude è entrata nel sistema di produzione di massa per l'esercito.

Nel 2017 sono stati acquistati i primi 5 Aleut, qualche mese dopo è stato fatto un contratto per l’acquisto di un centinaio di veicoli fuoristrada, il Ministero della Difesa ne ha comprati infatti 112 nuovi e nel 2018 altri 12 veicoli da neve e palude. La prima formazione che ha ricevuto il GAZ-3344-20 è stata l'80ima brigata di fucilieri motorizzati separata delle truppe costiere. Nel 2019 sono stati comprati altri 30 mezzi da neve e palude, nel 2020 si è parlato di quattro altri di questi per le truppe ferroviarie. Ad oggi non si sa il numero esatto di Aleut consegnati in tutto.

Le caratteristiche tecniche

Il veicolo fuoristrada di Putin Aleut GAZ-3344-20 è un trasportatore cingolato che sa superare qualsiasi tipologia di terreno più difficile e di trasportare persone e merci. Nella parte anteriore c’è il sedile del conducente, il volume per il carico, la centrale elettrica e parte delle unità di trasmissione. Nella zona posteriore invece c’è una cabina più grande, ed è alloggiato il propulsore cingolato. È inserito nel mezzo anche un citofono per la comunicazione tra le cabine.

Il fuoristrada ha motore diesel YaMZ 53402-10 in grado di erogare 189 cavalli. Il veicolo da neve e palude è dotato di un preriscaldatore per favorire il funzionamento anche con i climi più freddi e gelidi. Le ruote motrici sono quelle anteriori, ben dotate di larghi cingoli in gomma.

Il fuoristrada russo (qui le ultime decisioni di Putin) Aleut GAZ-3344 può essere usato come mezzo di trasporto per persone ma anche come veicolo di carico per le attrezzature speciali. Il mezzo per le forze armate è dotato di un collegamento anteriore in grado di ospitare fino a cinque persone o 500 kg di carico e di un posteriore tipo furgone con 15 posti. Tutti questi veicoli possono essere attrezzati con forniture speciali, una gran quantità di equipaggiamenti per l'esercito infatti viene realizzata come ambulanze per il trasporto di pazienti allettati e attrezzature mediche. Aleut è in grado di viaggiare, su strada, fino a 60 km/h, sull'acqua fino a 5-6 km/h.