Il veicolo blindato che supera ogni ostacolo

Paramount Group si lancia in una nuova missione, che stabilirà un nuovo punto di riferimento nel mercato globale dei veicoli blindati: è stato svelato il Marauder Mark 2, l’ultimo modello del suo veicolo blindato di fama mondiale. Il mezzo inarrestabile vanta una serie di nuove funzionalità, offrendo vantaggi significativi per una clientela militare o che desidera la massima protezione su un veicolo a quattro ruote.

Il mezzo più inarrestabile al mondo

Soprannominato il “veicolo più inarrestabile del mondo” da Top Gear della BBC, gli ultimi progressi del Paramount Group nel già estremamente robusto e versatile Marauder includono l’introduzione di uno scafo universale, moduli del cruscotto intercambiabili e nuove componenti del volante.

Sebbene questo “bestione” possa essere configurato come corazzato da trasporto personale (APC) o come veicolo da combattimento grazie all’aggiunta di sistemi d’arma appropriati, gli aggiornamenti Mark 2 nell’interfaccia del conducente del Marauder miglioreranno le capacità dell’equipaggio e le prestazioni del veicolo durante diverse missioni.

Operativi con le forze armate in Africa, Medio Oriente, Asia centrale e Sud-est asiatico, questi ultimi miglioramenti consentiranno al Marauder di essere prodotto in configurazioni con guida a sinistra o a destra, stesso scafo e set di componenti. Tra le caratteristiche del veicolo più significative ci sono la protezione antimine e balistica, la blindatura a doppio strato in grado di resistere a IED (Improvised Explosive Device), lanciarazzi e mine.

In meno di due ore è possibile intercambiare la posizione di guida e spostarla da sinistra a destra e viceversa, nel caso in cui le esigenze operative lo richiedessero. Deon Grobler, CEO di Paramount Land Systems, ha dichiarato: “Il Marauder è uno dei veicoli corazzati più iconici e più resistenti del mondo, spesso descritto come il più adatto per un ambiente apocalittico. Siamo molto orgogliosi della sua meritata reputazione e i nostri ultimi progressi presentano vantaggi significativi alle sue prestazioni, alle capacità dell’equipaggio e per il cliente”.

Le capacità del Marauder Mark 2

Gli impressionanti sviluppi nelle interfacce uomo-macchina spesso passano inosservati, tuttavia i sistemi che la Casa ha incorporato nel nuovo Marauder Mark 2 hanno fatto grandi passi avanti nel miglioramento dell’ergonomia, del comfort e della funzionalità. È aumentata anche l’usabilità del mezzo, soprattutto quando si opera in condizioni difficili, riducendo allo stesso tempo l’affaticamento del conducente e dell’equipaggio, rendendo la piattaforma più comoda e facile da usare, mantenendo le truppe al sicuro e pronte alla battaglia.

Sotto il cofano del super blindato inarrestabile è inserito un motore 6 cilindri Turbo diesel che consente al mezzo di raggiungere la velocità massima di 110 km/h: alta, se pensiamo alla stazza e al peso del mezzo. Rimane pienamente operativo in condizioni estreme da –20 a +50 gradi Celsius e può essere utilizzato con efficienza sia per operazioni a lungo raggio che a reazione rapida. È inoltre possibile montare dispositivi di visione diurna/notturna e sensori aggiuntivi per garantire un’operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Con un’altezza da terra significativa, il fuoristrada da combattimento Marauder vanta un’eccezionale mobilità in fuoristrada e un’ottima protezione dell’equipaggio. Il veicolo è inoltre dotato di sedili anti-esplosione appositamente progettati, che prevengono lesioni dovute a un’esplosione laterale o di una mina sotto lo scafo. I progressi incorporati nell’edizione Mark 2 del veicolo si tradurranno in tassi di produzione e consegna più rapidi ai futuri clienti dell’azienda in tutto il mondo.

“In linea con i nostri 27 anni di esperienza nella produzione di soluzioni innovative per ottimizzare le capacità di risposta dei nostri clienti alle minacce affrontate in Africa e nel mondo, siamo anche lieti di annunciare che oggi abbiamo aumentato la nostra velocità di produzione. Ora possiamo produrre veicoli per scopi di stock anziché per la produzione basata sugli ordini dei clienti, fornendo soluzioni più rapide per i partner con richieste urgenti”, ha concluso Grobler.