Veicoli commerciali Renault: in arrivo il nuovo Master Red Edition

È in arrivo il nuovo Master per la divisione Renault Trucks, per il lancio è stata realizzata una Special Red Edition.

Le modifiche visibili sin dal primo sguardo sono state effettuate sia nel frontale e nell’estetica, che negli interni. Il restyling vede anche nuove motorizzazioni e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. Il nuovo Master sarà un modello super equipaggiato nell’intera gamma, diesel ed elettrica. Per quando riguarda il nuovo design del mezzo, vediamo un aspetto più decido e linee più accattivanti, gli interni sono stati rinnovati completamente, con l’inserimento di un nuovo volante, un cruscotto inedito e anche degli innovativi portaoggetti funzionali ed ergonomici.

Come abbiamo detto, i sistemi di assistenza alla guida aggiunti sono tra i più moderni, possiamo citare ad esempio il retrovisore permanente, la frenata attiva, il sistema di assistenza con vento laterale, denominato side wind assist, l’assistenza al parcheggio sia anteriore che posteriore e il rilevano di angolo morto. Per quanto concerne invece le motorizzazioni, i clienti potranno scegliere tra sei nuovi motori diesel Euro 6 d-temp e Euro VI D, con potenze che vanno dai 130 ai 180 Cv e un motore elettrico da 57 kW. Twin-Turbo è la nuova tecnologia presente su tutti i propulsori a gasolio, che serve a migliorare il piacere di guida, combinando la potenza elevata con la coppia a basso regime. Minori le emissioni di CO2 e anche i consumi, che si riducono a 1L/100km.

La versione speciale Renault Master Red Edition monta di serie un nuovo motore in grado di erogare una potenza di 150 Cv e 385 Nm di coppia. La nuova calandra è cromata, elegante e robusta, in sintonia perfetta con i nuovi fari Led. Gli interni presentano linee moderne e raffinate, selleria in tessuto grigio, inserti cromati e un nuovo pomello del cambio nero e anch’esso cromato. Renault Master Red Edition presenta maggiore spazio per il lavoro o il relax a bordo, con un ripiano estraibile e un vano portaoggetti a cassetto ergonomico e più pratico.

Differenti i sistemi che aumentano il livello di sicurezza e di comfort per il conducente, inseriti dalla Casa di serie, come ad esempio il limitatore di velocità, il cruise control, l’accensione automatica dei fari e dei tergicristalli. Altri possono essere scelti come optional, tra cui il sistema multimediale Medianav4, il retrovisore permanente, l’assistenza al parcheggio e la frenata automatica d’emergenza che abbiamo già citato.