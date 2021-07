I vantaggi Fiat con i nuovi incentivi statali

Nuovi vantaggi per chi sceglie di acquistare un'auto Fiat : gli incentivi statali approvati dal Governo italiano, insieme alle proposte finanziare di FCA Bank, consentono di avere sconti che arrivano fino a 10.000 euro per i modelli della Casa del Lingotto.

Il Senato ha votato la fiducia sul disegno di legge Sostegni bis, dando il via libera agli incentivi anche per l'acquisto di auto benzina e diesel, sia nuove che usate: la misura di incentivazione statale ha come obiettivo quello di agevolare la transizione ecologica verso modelli a minore impatto inquinante e svecchiare il parco macchine italiano.

Per accedere agli incentivi è necessario rottamare la propria vettura a benzina fino alla classe di emissioni Euro 2, oppure diesel fino all'Euro 5. Se agli incentivi si sommano le proposte finanziarie offerte da FCA Bank, chi decide di acquistare un'auto nuova tra quelle presenti all'interno del listino Fiat può godere di vantaggi ancora maggiori.

Ad esempio, una Fiat Panda e una Fiat 500, le regine del segmento A presenti stabilmente nella top 10 delle auto più vendute in Italia, grazie a incentivi e finanziamenti partono rispettivamente da 8.500 euro e 10.500 euro.

La Fiat Tipo può essere acquistata al prezzo di 11.900 euro, mentre la 500 L MultiJet è disponibile a partire da 15.500 euro. La "sorella" 500 X nella versione Made in Italy, invece, parte da 15.900 euro.

I vantaggi combinati tra gli incentivi statali e i finanziamenti FCA Bank riguardano anche la Lancia Ypsilon, leader sul mercato delle city car dal 2011 e presenza stabile sul podio dei modelli più venduti del segmento B.

Sfruttando l'incentivo statale in caso di rottamazione, insieme alla proposta finanziaria dedicata, una Lancia Ypsilon EcoChic equipaggiata con il motore a benzina Firefly 3 cilindri da 1 litro e 70CV di potenza, abbinato al propulsore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) e a una batteria al litio che permette di ridurre i consumi e le emissioni di CO2 del 13%, è offerta al prezzo di partenza di 9.850 euro.

In occasione delle nuove offerte, prende il via anche una nuova campagna che celebra il successo dell'Italia di Roberto Mancini agli Europei: si rafforza così il sodalizio tra la Nazionale italiana di calcio e Fiat, un percorso iniziato più di un secolo fa.