I vantaggi di acquistare un’auto usata

Fonte: 123RF I vantaggi legati all'acquisto di un'auto usata secondo l'analisi di Autohero

Il primo aspetto che si considera nell’acquisto di un’auto è senza dubbio il prezzo di listino, per questo motivo – chi ha esigenza di spendere meno – decide di optare per l’auto usata. L’aspetto economico è senza dubbio la variabile più importante, un’auto di seconda mano infatti costa sempre meno rispetto a una nuova.

I vantaggi dell’acquisto di una vettura usata non si limitano però alla sola sfera economica, ma riguardano anche una situazione attuale, ovvero la disponibilità del prodotto. Sappiamo che oggi i tempi d’attesa delle auto nuove sono molto più alti rispetto alla media, a causa della precedente situazione di crisi di approvvigionamento delle materie prime e dei semiconduttori e dei rallentamenti nella produzione.

Autohero – lo shop online per le auto usate leader in Europa – descrive quali sono i tre principali vantaggi legati all’acquisto di un’auto usata, che sottolineano come quest’opzione possa essere la scelta migliore, sotto differenti punti di vista.

Perché conviene?

I vantaggi per Autohero:

maggiore disponibilità di auto usate rispetto al nuovo e possibilità di scegliere tra un’ampia varietà di modelli. Un altro beneficio è legato ai tempi di consegna più rapidi, visto che – soprattutto negli ultimi due anni – gli italiani che hanno acquistato un’auto nuova hanno dovuto aspettare anche più di sei mesi prima di riceverla. Scegliere l’usato, invece, significa ricevere il proprio veicolo in tempi decisamente più brevi e scegliere tra un’offerta più ampia come nel caso di Autohero, il cui catalogo viene aggiornato su base giornaliera per dare ai clienti la possibilità di scegliere tra migliaia di auto usate di qualità, ispezionate, ricondizionate e pronte per essere consegnate in pochi giorni;

Spesso chi sceglie l’auto usata lo fa soprattutto per questioni relative al budget a disposizione. Acquistare una vettura di seconda mano comunque non significa comprare un’auto low cost, ma avere anche la possibilità di considerare modelli di fascia alta più recenti, a un prezzo più basso rispetto a quello del produttore. Inoltre, oltre a risparmiare, acquistando un’auto usata si contribuisce anche a un processo di economia circolare. il valore dell’auto: quello dei veicoli di seconda mano diminuisce meno rapidamente nel tempo rispetto a quello dei nuovi. È quindi importante comprare un’auto usata al prezzo giusto per evitare una svalutazione in futuro. Questo è un altro vantaggio legato all’acquisto su Autohero che, in qualità di player a livello europeo e grazie alle sinergie all’interno di AUTO1 Group, è in grado di offrire ai clienti prezzi delle auto che riflettono l’attuale valore di mercato.

Leader sul mercato delle auto usate

Soni Leraj, Director Retail Italy di Autohero, commenta: “Siamo davvero felici di essere in grado di rispondere alle esigenze dei consumatori in un momento in cui cercano auto disponibili in tempi brevi e a prezzi adeguati, senza sacrificare la qualità. Con Autohero questo è possibile senza liste di attesa o estenuanti tempi di consegna. Inoltre, offriamo ai nostri clienti la possibilità di permutare la loro auto, rendendo così ancora più vantaggiosa la nostra esperienza di acquisto”.

E ancora: “Nel 2022 abbiamo venduto oltre 64.000 auto ad altrettanti clienti soddisfatti in tutta Europa, e nel 2023 non vediamo l’ora di poter soddisfare altri clienti in Italia, e di renderli ancora più entusiasti della loro esperienza con noi”.