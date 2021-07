I van usati più venduti negli ultimi due mesi

editato in: da

I van rappresentano una categoria di vetture di indispensabile importanza: vengono usati dalle imprese, dagli artigiani e dai liberi professionisti per svolgere i lavori di tutti i giorni. Disponibili in svariate dimensioni, capacità di prezzi e carico, sono modelli molto richiesti anche sul fronte del mercato dell’usato.

Autouncle ha svelato una classifica dei van usati più venduti in Italia negli ultimi due mesi. Al primo posto c’è un modello che rappresenta il simbolo della categoria: il Mercedes Sprinter. Uscito sul mercato per la prima volta nel 1995, in sostituzione dello storico T1, al debutto vinse subito il premio International Van of the Year.

Nel corso degli anni la Mercedes, ha rinnovato in più occasioni la gamma dello Sprinter: nel 2020 ha presentato la variante Chassis Cab con trazione posteriore, disponibile anche con il potente motore diesel quattro cilindri OM 654.

Al secondo posto nella classifica dei van usati più venduti troviamo l’intramontabile Fiat Ducato, arrivato all’ottava generazione che vanta la guida assistita di Livello 2, la strumentazione digitale con lo schermo da 10,1 pollici del sistema multimediale e nuovi motori. Fiat, nel corso del 2021, ha presentato anche E-Ducato, il primo furgone 100% elettrico della gamma.

Sul gradino più basso del podio nella graduatoria dedicata ai van c’è il Volkswagen Crafter, arrivato alla seconda generazione: il modello della Casa di Wolfsburg è costruito sulla base del Mercedes Sprinter con cui condivide telaio, meccanica e interni.

Quarta posizione per Opel Vivaro, arrivato alla sua terza generazione. Quinto posto, invece, per il Fiat Talento, tornato nel 2016 per sostituire lo scudo. Seguono l’Opel Zafira Life, modello derivato dall’Opel Vivaro come è possibile notare dalla massiccia carrozzeria, e il Renault Traffic, prodotto anche come Nissan V3000 e venduto come Mitsubishi Express per i mercati di Australia e Nuova Zelanda.

Il Ford Transit occupa l’ottava posizione nella classifica dei van usati più venduti in Italia negli ultimi due mesi. Del Transit esiste anche una versione con tetto basculante per la variante a passo lungo Nugget. L’ottava serie del van della Casa statunitense è stata sviluppata a livello globale su un progetto di Ford Europa sviluppato insieme a Ford Nord America. Presenti anche due versioni più piccole chiamate Transit Custom e Transit Tourneo.

Al nono posto c’è Citroën Spacetourer, modello realizzato in collaborazione tra Peugeot e Toyota che lo vendono con minime differenze sotto i nomi di Traveller e Proace. Chiude la classifica il Transporter di Volkswagen, azienda che ha da poco presentato la nuova generazione del Multivan T7, il Bulli ancora più moderno.