Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Ufficio Stampa Ford Il nuovo Ford Transit Custom Nugget porta il lusso a un altro livello: tutte le novità della nuova generazione del van

Ford ha appena svelato la nuova generazione del Transit Custom Nugget: per la prima volta disponibile anche in versione Plug-in Hybrid, il nuovo van è pensato per le avventure on the road ma anche per essere usato come auto di famiglia – grazie a una posizione di guida molto simile a quella di un’automobile.

A bordo del nuovo Nugget, realizzato in collaborazione con Westfalia, c’è una vera e propria zona living, che oltre a due letti matrimoniali riesce ad ospitare comodamente una cucina completa di frigorifero e piano cottura, una panca scorrevole e l’ormai classica doccia calda/fredda montata sul retro, che diventa di serie.

Transit Custom Nugget: la nuova generazione del van compatto

La nuova generazione del Transit Custom Nugget è ancora più versatile, tecnologica e confortevole di quella precedente. Come quello presentato nel 2020, anche il nuovo Nugget è stato sviluppato in collaborazione con Westfalia, una garanzia per gli amanti dei viaggi on the road.

Per la prima volta, la gamma di propulsori a basse emissioni include anche una motorizzazione Plug-In Hybrid, la stesa della Ford Kuga Plug-In Hybrid 3,4. Il motore a benzina a ciclo Atkinson da 2,5 litri e la batteria da 11,8 kWh offrono una potenza combinata di 232 CV e la possibilità di viaggiare in modalità 100% elettrica.

All’interno, il nuovo Nugget sfrutta la configurazione multizona, che lo rende diverso dai suoi diretti competitor e offre il massimo del comfort in ogni assetto. “Grazie al comfort, alla connettività e all’opzione Plug-In Hybrid disponibile per la nuova generazione, ora è possibile andare ancora più lontano”, ha dichiarato Hans Schep, General Manager Ford Pro Europa.

“I feedback dei clienti ci confermano che il Nugget viene spesso utilizzato anche come auto di famiglia, oltre alla sua vocazione di veicolo per godersi il tempo libero in modo più entusiasmante. E il nuovo Nugget è progettato per tutto questo”. Ancora più versatile e ancora più comodo, il Transit Custom Nugget è “il veicolo perfetto per partire alla scoperta di nuovi luoghi”.

Fonte: Ufficio Stampa Ford

Ford e Westfalia, il comfort anche nei lunghi viaggi

Il nuovo Nugget è disegnato per l’avventura on the road, ma anche per l’uso quotidiano che se ne può fare in città: carico e scarico sono semplificati grazie al pavimento più basso e al gradino laterale integrato, e la posizione di guida è stata resa molto simile a quella di un’automobile per semplificare la vita anche a chi è abituato a guidare auto compatte.

Il nuovo cambio automatico a otto velocità e i sistemi avanzati di assistenza alla guida, come l’Adaptive Cruise Control con Lane Centering e un sistema di telecamere a 360°, completano il quadro di un camper che non è mai stato così versatile, confortevole e semplice da guidare.

L’elegante abitacolo del nuovo Transit Custom Nugget è dotato di un quadro completamente digitale e di un ampio touchscreen da 13 pollici, sul quale è possibile gestire le funzioni di navigazione, audio e infotainment – attivabili anche tramite controllo vocale.

Il nuovo Nugget assicura il massimo del comfort anche nei lunghi viaggi grazie alla sapiente combinazione di nuove soluzioni di design e tecnologie innovative: l’esperienza di bordo, grazie al lussuoso design ispirato all’abitacolo del nuovo Tourneo Custom, è migliorata sotto ogni punto di vista.

Fonte: Ufficio Stampa Ford

Nuovo Nugget: zona living mai così lussuosa

Ma il Nugget, in sostanza, vuole essere un camper. Ed è guardando oltre i sedili che si trovano i dettagli forse più interessanti, a partire dal nuovo design della plancia dal pavimento piatto, che favoriscono l’accesso e facilitano il passaggio dai due sedili anteriori alla zona living.

Lo spazio abitativo è stato completamente ridisegnato: Ford e Westfalia hanno deciso di ricreare la configurazione multizona sfruttando un design con nuove caratteristiche ergonomiche e aumentando il livello di lusso del Nugget. Tra le migliorie apportate, i sedili anteriori riscaldabili e girevoli e una speciale panca posteriore a tre posti che consente di viaggiare in tutta comodità anche in 5.

La cucina ha una nuova configurazione a L e dispone di un pratico frigorifero a cassetti che è abbastanza spazioso da poter contenere bottiglie in posizione verticale. Il design rinnovato, insieme al nuovo piano cottura e al lavello integrato, oggi con acqua calda di serie, offre il 20% in più di spazio per il piano di lavoro. La doccia montata sul retro del Nugget è oggi di serie, come mentre la tenda per la privacy sul portellone posteriore resta tra gli optional, insieme al tetto solare.

Il nuovo Nugget è dotato di modem 5G e ricarica wireless; nella zona living, un touchscreen a colori da 7 pollici consente di controllare il riscaldamento, i livelli dell’acqua, il livello della batteria e l’illuminazione del camper.

La nuova generazione di Transit Custom Nugget verrà lanciata in diverse fasi: si inizia con la versione Nugget Titanium con tetto sollevabile e motore EcoBlue da 170 CV, che sarà ordinabile già da questo mese, con consegne previste in primavera. Per vedere a listino le altre versioni, compresa quella Plug-In Hybrid, bisognerà aspettare ancora qualche mese.