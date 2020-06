Vacanze 2020, Land Rover propone la “tenda da tetto”

editato in: da

Con l’arrivo dell’estate si avvicinano le vacanze per tanti italiani in cerca di qualche giorno di relax. Land Rover, in collaborazione con Autohome, offre una soluzione semplice e ideale per una vacanza in coppia a contatto con la natura: la nuova tenda da tetto realizzata per la Defender 110.

Mai come quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, chi andrà in vacanza sente il bisogno di contrastare il rischio contagio. L’auto rimane il mezzo più sicuro per viaggiare e in molti vogliono utilizzarla come elemento principale per una vacanza “en plen air”.

La pandemia influisce sulle mete scelte dagli italiani: in molti hanno deciso di non muoversi per paura di contagio. Tra quelli che non vogliono rinunciare a qualche giorno di vacanza, la maggior parte resterà in Italia, scegliendo una destinazione all’interno dei confini nazionali. La tenda da tetto creata per la nuova Defender 110 diventa una soluzione ideale per un viaggio all’insegna della libertà e della privacy.

Si tratta di una tenda robusta sviluppata da Land Rover in collaborazione con la specialista italiana Autohome che permette di godersi una vacanza a stretto contatto con la natura, rispettando al tempo stesso gli attuali standard di sicurezza e di distanziamento sociale.

Progettata per chi ama l’avventura, la tenda di Land Rover, in procinto di realizzare un nuovo suv compatto low-cost, consente di ospitare due adulti su materassi in cotone full-size ed è dotata di cuscini, luce LED interna e retina portaoggetti. Facile e intuitiva da montare, consente l’ingresso da entrambi i lati del veicolo grazie a una scala estensibile in alluminio che può essere riposta anche all’interno della tenda quando non serve.

Realizzata con materiali di alta qualità, testati anche per i climi più avversi, la tenda ideata Autohome e Land Rover per la nuova Defender 110 può essere montata sull’auto in pochi secondi e utilizzando una sola mano. Una volta posizionata sul tetto misura 230x130x150 centimetri, mentre durante gli spostamenti è ripiegata per garantire una migliore stabilità ed efficienza aerodinamica.

Il prezzo della tenda è di 3.081 euro Iva esclusa: l’ordine può essere effettuato direttamente presso Autohome oppure rivolgendosi ai concessionari Land Rover che inoltreranno la richiesta all’azienda produttrice.