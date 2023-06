L’urban SUV di successo si rinnova: come cambia

Fonte: Ufficio Stampa Toyota Nuovo SUV Toyota C-HR

Toyota svela in anteprima mondiale il nuovo C-HR, il rinnovato SUV di successo che la Casa automobilistica nipponica ha progettato, ingegnerizzato e costruito in Europa per rivolgersi in maniera particolare ai clienti del Vecchio Continente.

Il nuovo C-HR è caratterizzato da uno stile contemporaneo degli interni, che unisce funzionalità e comfort all’avanguardia, e da un design esterno senza compromessi, con richiami a una concept car stradale. Toyota ha posto grande attenzione, come sempre, alla sostenibilità dei materiali utilizzati e alla riduzione delle emissioni di CO2 mediante nuovi processi produttivi.

Toyota C-HR: la nuova generazione

Il design del nuovo C-HR è molto fedele alla linea stilistica della concept car C-HR Prologue che l’azienda nipponica aveva presentato alla fine del 2022. Il frontale presenta caratteristiche proprie a tutti i SUV di nuova generazione del brand, con punti di contatto con la Prius bZ4X Full Electric: il look è teso e slanciato, le linee mettono in risalto le portiere a filo carrozzeria ed enfatizzano la presenza della vettura su strada.

Un grande lavoro è stato svolto dal team di design e di aerodinamica che insieme hanno sviluppato soluzioni in grado di garantire che la carrozzeria del nuovo C-SUV di Toyota risultasse efficiente e accattivante al tempo stesso: queste soluzioni hanno permesso di ottimizzare il flusso dell’aria sopra e intorno alla vettura attraverso diversi componenti.

Come succede per tutti i nuovi modelli presenti all’interno del listino Toyota, anche il rinnovato C-HR beneficia dell’ultima versione del pacchetto di funzioni di sicurezza attiva e assistenza alla guida Toyota Safety Sense. Tra le novità troviamo: l’Acceleration Suppression che limita input involontari sull’acceleratore quando viene rilevato il rischio di collisione con un veicolo che precede, e il Proactive Driving Assist (PDA), che restituisce una decelerazione uniforme quando il conducente toglie il piede dall’acceleratore e la vettura sta per entrare in curva o si avvicina a un veicolo che precede più lentamente.

I propulsori elettrificati del nuovo urban SUV

Il nuovo C-HR svelato da Toyota dopo l’anteprima mondiale della nuova Prius Hybrid è disponibile con una gamma di quattro propulsori elettrificati: questa scelta testimonia il percorso multi-tecnologico scelto dalla Casa nipponica, sempre più rivolta verso la carbon neutrality. Il SUV è declinato nelle versioni Full Hybrid-Electric (HEV) da 1,8 e 2,0 litri e una variante Plug-in Hybrid-Electric (PHEV) da 2,0 litri.

Tutte le versioni del nuovo C-HR sono dotati della tecnologia Hybrid Toyota di quinta generazione che offre uno straordinario equilibro tra maggiore potenza e basse emissioni ai vertici della categoria: una formula vincente che riesce a soddisfare al meglio le esigenze e le priorità dei clienti nel segmento dei C-SUV.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota

Toyota, che nelle scorse settimane ha dato il via agli ordini della nuova Aygo, ha preparato due allestimenti speciali Premier Edition per il nuovo C-HR per mettere in mostra i più alti livelli in termini di equipaggiamento e design: GR SPORT Premier Edition e Lounge Premier Edition. Il primo allestimento presenta dettagli stilistici GR alla griglia del radiatore e ai cerchi in lega. La Lounge Premiere Edition, invece, si distingue per l’esclusiva tinta Sulphur in finitura bi-tone+ e un abitacolo caratterizzato da sedili in pelle traforata con con cuciture Sulphur a contrasto, head-up display e tetto panoramico.