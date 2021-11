L’unico camper che rivoluziona l’idea di viaggio: è pure low cost

Grande attenzione per il mondo dei camper, soprattutto nell’ultimo anno infatti la tendenza ai viaggi ‘all’avventura’ è aumentata, e il Covid è complice di questa scelta. Sono in tanti infatti gli italiani (e non solo) che hanno iniziato a viaggiare con il van e la roulotte per evitare il più possibile le situazioni di contagio e vivere la vacanza in totale sicurezza (o quasi).

Moltissime le proposte di camper e van sul mercato, tante le Case che da anni propongono mezzi all’avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze di tutti (abbiamo visto moltissime novità sia in occasione del Salone di Dusseldorf che durante l’edizione italiana del Salone del Camper di Parma). Quello che presentiamo oggi si chiama Whale Trailer Cabin, che tradotto (più o meno) significa rimorchio-casa-balena. Si tratta di un nuovissimo camper, considerato il mezzo per le vacanze del futuro.

Il veicolo ha anche vinto il Premio Red Dot per il design del 2021 e al momento è considerato l’unico camper che destinato davvero a rivoluzionare quella che oggi è l’idea di viaggio nell’immaginario comune. E non stiamo esagerando. Il progettista di questo nuovo camper Whale Trailer Cabin è un giovane designer cinese, il suo nome è Hu Yong. L’obiettivo dell’uomo è molto ambizioso, ha creato un veicolo per riuscire a soddisfare le esigenze di vacanza della nuova classe media cinese, ampissima.

Secondo quanto dichiarato da riviste specializzate nel settore, questo camper potrebbe essere l’unico al mondo, oggi, ad unire un prezzo accessibile a tutti con un comfort senza eguali, una comodità che potrebbe essere paragonata a quella di casa propria, ma su ruote. Il progetto di Hu Yong infatti nasce proprio con l’ambizione di offrire una sorta di ‘casa che viaggia’, in cui si può stare comodamente fino a 5 persone e anche un animale domestico.

Un veicolo più unico che raro, ma come fa ad essere così economico? Il designer cinese è riuscito a contenere i prezzi, creando un veicolo low cost per tutti, con un rimorchio abitabile molto semplice e dalle dimensioni ridotte al minimo durante i viaggi, ma anche in grado di espandersi con estrema semplicità una volta fermi. Dalla zona posteriore infatti è possibile ‘sfilare’ un’intera camera da letto, con tetto espandibile.

L’ambiente principale prevede cucina e salotto, dove il tetto si alza talmente tanto da consentire a tutti di stare in piedi. Questo camper è un trailer, fa parte infatti della categoria dei rimorchi, roulotte, i più economici perché non hanno un proprio motore ma vengono trainati dall’auto. Il veicolo è pronto a spopolare in Cina, il prezzo non è ancora chiaro, ma molto probabilmente non arriverà nemmeno a 10.000 euro.