Un solo fortunato cliente potrà guidare questa Ferrari

Ferrari presenta SP51, la nuova One-Off

Ferrari presenta la sua nuovissima One-Off, che entra a far parte della gamma di modelli unici della Casa di Maranello. L’ultima nata esce dalle linee di produzione del programma Progetti Speciali. Il suo nome? Ferrari SP51. La supercar, realizzata su misura per il cliente, si aggiunge al segmento più esclusivo della gamma del brand, di cui fanno parte progetti unici, tratteggiato prima e realizzati poi a partire dalle richieste di un cliente.

Com’è fatta la One-Off

La SP51 è stata disegnata dal Centro Stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni. Si tratta nello specifico di una spider V12 a motore anteriore, che prende come base la Ferrari 812 GTS. È da questo modello infatti che eredita impostazione, telaio e motorizzazione. La totale assenza di tetto è la particolarità più evidente, già dal primo sguardo: elemento che rende l’auto in tutto e per tutto una roadster, che ne accentua il carattere sportivo e la capacità di emozionare sia alla vista che durante la guida en plein air.

Per questo Ferrari ha dovuto lavorare all’affinamento aerodinamico tramite simulazioni CFD, test in galleria del vento e prove dinamiche per garantire non solo il massimo comfort in abitacolo, ma anche un livello acustico e un wind feeling ottimali, paragonabili a quelli dell’auto usata come base.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari

Lo stile è potente e armonico, la supercar presenta superfici ondulate e muscolose, prive di elementi di discontinuità. I modellati sono sinuosi, moderni e sensuali, grazie anche all’ampio uso di elementi in fibra di carbonio a vista su esterni e interni. La tinta usata per la carrozzeria è uno degli elementi che cattura l’attenzione sulla SP51: il Rosso Passionale, nuovo colore triplo strato sviluppato appositamente per questo modello, mai usato prima. Una tonalità in grado di donare alla vettura un carattere elegante e autorevole, la cui personalità viene esaltata dalla livrea longitudinale bianca e blu ispirata a una leggendaria Ferrari 410 S del 1955.

I proiettori sull’anteriore sono stati riprogettati, e forniscono un’identità decisa e inconfondibile allo sguardo della SP51. I cerchi sono specifici per questa vettura e dotati di alette in fibra di carbonio su tutte le razze, impreziosite da una raffinata diamantatura tono su tono nella parte anteriore.

Al posteriore domina la scena un tema ad arco con i fanali incastonati sotto lo spoiler. Dietro l’abitacolo si sviluppano due elementi a gobba e due profonde sgusciate in fibra di carbonio, che ne ingentiliscono la linea. In mezzo troviamo un profilo alare trasversale, sempre in fibra di carbonio, ripiegato sui modellati.

Gli interni della nuova Ferrari SP51

L’abitacolo è qualcosa di straordinario, la laboriosità e la cura del dettaglio in questa vettura hanno raggiunto vette imparagonabili. La personalizzazione si è basata sulla scelta del colore dominante dell’Alcantara che lo riveste, lo stesso Rosso Passionale realizzato ad hoc per gli esterni della nuova One-Off Ferrari SP51, e sull’efficace idea di dare continuità alla livrea longitudinale degli esterni. I colori bianco e blu compaiono infatti anche sul tunnel centrale e sulla fascia tra i sedili nella parete posteriore della cabina, oltre che sulle cuciture del volante, generando una continuità totale tra interni ed esterni.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari

Di grande impatto la finitura speciale prevista per i pannelli porta, la parte inferiore della plancia e i fianchetti dei sedili, composta da un inserto in Kvadrat blu con cuciture a ‘X’ bianche che riprende il pattern della livrea. Il generoso utilizzo di finiture in fibra di carbonio a effetto lucido si armonizza perfettamente con le finizioni di color Nero Momo Opaco.

La One-Off Ferrari SP51, come tutti i Progetti Speciali, è stata realizzata per un facoltoso e affezionato cliente di Taiwan, un importante collezionista di modelli Ferrari. Possiamo definirla come una sorta di reinterpretazione in chiave roadster della prima V12 spider a motore anteriore della Casa di Maranello dopo 50 anni.