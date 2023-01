Un po’ SUV un po’ fuoristrada: il nuovo concept Vokswagen

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen La nuova concept car Volkswagen ID. XTREME

Possiamo definire la nuova concept car elettrica di Volkswagen estremamente emozionante, estremamente avventurosa ed estremamente diversa. Il suo nome è ID. XTREME, una vettura che mette in evidenza la grandiosa capacità prestazionale e la straordinaria versatilità della piattaforma modulare elettrica MEB di Volkswagen.

L’auto vanta capacità offroad davvero impressionanti, grazie al motore ad alte prestazioni sull’asse posteriore e alle regolazioni software dell’unità di controllo. La trazione integrale completamente elettrica sviluppa una potenza di sistema di 285 kW (387 CV), ciò corrisponde a un aumento delle prestazioni di circa il 30% rispetto alla vettura di partenza ID.4 GTX.

Volkswagen ID. XTREME, presenza e carattere offroad

Il fuoristrada mostra il meglio di sé anche su strade asfaltate con potenti fari anteriori anneriti internamente e cornici delle lenti in arancione. Il tetto apribile panoramico lascia entrare molta luce all’interno.

Un’altra caratteristica speciale è la verniciatura personalizzata di alta qualità. Oltre all’arancione specifico del concept e al colore a contrasto in nero opaco, sulle superfici chiare sono presenti molte tracce scure simili alla polvere.

Un effetto grezzo unico, attraverso il quale la nuova concept car di Volkswagen ID. XTREME sottolinea il suo carattere outdoor. I badge illuminati al centro della striscia luminosa nella parte anteriore e posteriore sono tipici della famiglia ID. della Casa, e infatti li rivediamo anche qui, sulla concept.

Comfort dell’abitacolo ai massimi livelli

Gli interni della ID. XTREME hanno un aspetto elegante, fa da padrone il robusto rivestimento in tessuto in microfibra grigio. I sedili sportivi anteriori mostrano il logo ID. XTREME nella zona superiore, mentre tutte le cuciture decorative sono in arancione. Sul sedile posteriore, il posto centrale è stato rimosso a favore di un ampio sportello passante pieghevole. I gusci dei sedili incassati forniscono un supporto sicuro per gli occupanti, anche nel fuoristrada.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Per il massimo comfort di viaggio la console centrale fissa ha i braccioli per gli occupanti, sono stati aggiunti inoltre degli spazi per portaoggetti. Anche le bocchette dell’aria e l’inserto inferiore del volante sono di colore arancione a contrasto.

La schermata di avvio del display è stata disegnata nello stile ID. XTREME e mette il conducente in uno stato d’animo avventuroso. La potenza di sistema aumenta di 65 kW per un totale di 285 kW, che corrispondono a 387 cavalli. La nuova ID. XTREME scatta da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi.

La concept car di Volkswagen appena svelata è un esemplare unico di fuoristrada elettrico con assetto da rally più alto di 30 mm da competizione, e carreggiate più larghe di 20 mm. Questo la rende stabile, agile e sicura anche su terreni sconnessi.

La sostenibilità del veicolo

L’auto nasce grazie al processo di sviluppo sostenibile di Volkswagen. L’esemplare di prova dismesso della ID.4 GTX e la relativa batteria da 77 kWh celebrano la loro seconda vita nella ID. XTREME, approccio insolito possibile anche grazie alla versatile piattaforma MEB della Casa.

La ID. XTREME è stata presentata al pubblico per la prima volta nel settembre 2022 in occasione del secondo International ID. Treffen di Locarno. Questo progetto mostra uno sviluppo sostenibile con un potenziale estremo: da veicolo di sviluppo dismesso, a concept car fuoristrada con prestazioni migliorate.