Tre premi vinti da Hyundai ai Red Dot Awards 2020

Hyundai conferma nuovamente la sua leadership mondiale nel design vincendo tre prestigiosi Red Dot Awards 2020 per il Design Concept, tra cui il ‘Best of the Best’ nella categoria Mobility & Transportation.

Il concept EV ‘Prophecy’ ha vinto il premio (e non è il primo) ‘Best of the Best’ e Red Dot ha scelto come vincitori nel gruppo Design Concept anche i concept EV ‘45’ e ‘Neptune’, dedicato al camion commerciale fuel cell elettrico del brand. ‘Prophecy’ e ‘45’ sono parte della gamma del brand IONIQ di Hyundai, dedicato agli EV.

Ma vediamo nel dettaglio i veicoli, innanzitutto ‘Prophecy’ è la concept EV visionaria della Casa, con un design aerodinamico puro, che esprime la più recente identità stilistica ‘Sensuous Sportiness’ del brand. Passo allungato e sbalzi ridotti, i designer di Hyundai hanno ottenuto la linea automobilistica definitiva, grazie a una nuova architettura EV. Inoltre, ‘Prophecy’ è la prima concept car sviluppata da una Casa auto coreana a vincere il premio ‘Best of the Best’ design concept.

La concept ‘45’ svelata da Hyundai in occasione del Salone di Francoforte lo scorso anno è un omaggio futuristico a Pony Coupe Concept, icona del brand da 45 anni. Si tratta proprio dell’anticipazione di una nuova era per il design Hyundai focalizzato su elettrificazione, tecnologie autonome e soluzioni intelligenti. Corpo monoscocca, design aerodinamico e leggero ispirato dagli aeroplani degli anni Venti. Gli angoli a 45° caratterizzano il frontale e il posteriore, creando una silhouette a forma di diamante.

‘Neptune’ infine è il concept di camion fuel cell elettrico, il suo design prende ispirazione dai treni streamliner dell’Art Deco. Il veicolo rispecchia l’impegno di Hyundai verso la mobilità ecosostenibile e la nascita di una società a idrogeno.

SangYup Lee, Senior Vice President and Head of Hyundai Global Design, ha dichiarato: “Con Prophecy e 45, la vision di design EV di Hyundai è stata riconosciuta a livello globale con la vittoria ai Red Dot Awards. Vorremmo creare una forte connessione emotiva tra gli uomini e le automobili, offrendo più valore per la vita di tutti i giorni dei nostri clienti. Neptune è come un concept ambassador che incarna lo status ai massimi livelli e le abilità di Hyundai nella tecnologia fuel cell EV di prossima generazione, e rappresenta la visione e il valore del cliente di Hyundai come leader globale nel settore della mobilità a idrogeno”.

Il Red Dot Award è uno dei più prestigiosi premi di design al mondo, insieme all’iF Design Award e agli International Design Excellence Awards (IDEA). Red Dot annuncia ogni anno i vincitori per Product Design, Brand & Communication e Design Concept.