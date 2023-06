Tre auto perfette per i neopatentati

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: iStock Tre auto pertette per i neopatentati

La prima auto non si scorda mai e acquistare quella dei desideri è il sogno di tutti. Ma per i neopatentati, che dopo aver ottenuto la licenza di guida devono rispettare dei vincoli relativi alla potenza dei veicoli, ci sono alcuni mezzi migliori rispetto ad altri. Attenzione, il feeling alla guida è sempre soggettivo, ma in base a uno studio condotto da Autohero tre sarebbero le utilitarie perfette per chi si approccia per la prima volta a una quattro ruote.

L’auto utilitaria perfetta per i principianti

Non troppo grande, non troppo potente, ma neanche banale. I neopatentati alla ricerca di un’auto, la prima per la loro esperienza alla guida, hanno degli standard precisi e per Autohero, lo shop online leader in Europa per le auto usate, i requisiti sono fondamentali per poter fornire informazioni precise su quella che potrebbe essere l’auto perfetta per loro.

Da uno studio è quindi emerso che la categoria migliore, in base alle esigenze, è quella delle utilitarie e tre, in generale, sarebbero le auto coi fiocchi per i neopatentati. Perché proprio l’utilitaria? Perché è una categoria che rappresenta la soluzione più versatile e adatta a soddisfare tutte le esigenze dei guidatori alle prime armi, per necessità quotidiane legate al lavoro, agli spostamenti con gli amici o alle gite fuori porta.

E dunque quali sono le auto che per sicurezza, design e praticità sarebbero perfette per i neopatentati? Parliamo di una Fiat, una Peugeot e una Ford.

Partendo dal modello di “casa nostra”, uno dei consigliati è Fiat 500. Rappresentante della “dolce vita”, secondo Autohero 500 è estremamente affascinante e pratica, un’auto che grazie alle sue dimensioni piccole, rotonde e di stile può essere una scelta ideale per chi è alle prime armi e vuole destreggiarsi in città in modo agile e sicuro. E nel primo trimestre del 2023, va sottolineato, la Fiat 500 è stata la seconda auto più venduta nella categoria delle utilitarie di Autohero dopo l’intramontabile Panda, modello scelto anche dal tecnico neocampione d’Italia Luciano Spalletti.

E nell’anno in cui potrebbe arrivare il netto cambio di trend per puntare all’elettrico, Peugeot si inserisce tra i brand consigliati per i neopatentati. Nello specifico è il modello Peugeot 208 a rientrare tra quelli maggiormente in linea grazie alla sua versatilità. Adatta ad ogni tipo di esigenza, rappresenta la combinazione perfetta per chi sta muovendo i primi passi alla guida che grazie a un prezzo accessibile.

Un’altra vettura da tenere in considerazione, poi, è Ford Fiesta, un’auto particolarmente apprezzata dai neopatentati. Secondo Autohero, infatti, si tratta di un modello compatto e pratico, ottimo alleato per i parcheggi. Disponibile in un’ampia gamma di versioni, dalla sportiva ST-Line alla variante Titanium particolarmente accessoriata, Fiesta potrebbe essere l’auto coi fiocchi.

Quali sono i limiti per i neopatentati

Come detto, però, tutti i neopatentati devono rispettare alcuni vincoli di potenza d’auto per mettersi alla guida. Restrizioni non del tutto esagerate, ma limitazioni che devono essere seguite alla lettera per evitare di incappare in spiacevoli inconvenienti.

Essendo dei debuttanti al volante, infatti, non è possibile mettersi alla guida di auto dalla potenza esagerata, perché come un bambino ha bisogno delle rotelle per imparare ad andare in bici, anche una potenza minore è d’aiuto per prendere confidenza nei primi anni alla guida. E il limite, nello specifico, è fissato al rapporto KW/tara che deve essere pari a massimo 55. Le auto per i neopatentati non devono avere una potenza superiore a 70 Kw o a 95 cavalli. Ma ci sono anche delle eccezioni, perché i neopatentati possono anche guidare un veicolo diverso da questi, ma solo se di fianco hanno un guidatore esperto.