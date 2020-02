Toyota Yaris, nei concessionari la quarta generazione

editato in: da

La Toyota Yaris si rinnova: ecco come sarà

Da ieri, 10 febbraio 2020, è arrivata nelle concessionarie la nuova generazione di Toyota Yaris, disponibile presso i rivenditori Netz a livello nazionale, così come Toyota Mobility Tokyo Inc. e Toyota NishiTokyo Corolla Co., Ltd.

Il nuovo modello dell’auto di grande successo Toyota Yaris è stato sviluppato per unire in una vettura la maneggevolezza caratteristica delle compatte con un comfort di guida di alta qualità e le più recenti tecnologie di sicurezza che superano di molto le aspettative dei clienti. Nuova Yaris è la prima ad adottare la piattaforma TNGA (GA-B) per auto compatte e presenta una carrozzeria leggera e molto rigida con un baricentro basso.

L’auto offre inoltre il sistema ibrido di nuova generazione, lo stesso si basa su un motore a tre cilindri in linea Dynamic Force da 1.5 litri e fonde elevate prestazioni di guida con una grande efficienza (leader a livello mondiale per un’auto compatta) di 36 km/litro. La nuova Yaris è la prima vettura compatta Toyota dotata del sistema di trazione integrale elettrico E-Four.

Il motore 1.5 alimentato a benzina è affiancato da un cambio manuale a sei marce o un cambio CVT diretto che offre maggiore fluidità. Per dare ai clienti una maggiore varietà di scelta, esiste anche un modello che abbina un motore da 1.0 litri a un cambio CVT. Le previsioni della Casa sono quelle di trasformare la nuova Yaris in un’auto molto popolare, ecco perché è stata equipaggiata con tante funzioni avanzate e convenienti.

Innanzitutto si tratta della prima vettura del brand dotata di Toyota Teammate Advanced Park, il sistema avanzato di supporto al parcheggio di Toyota. L’auto offre inoltre l’ultimo Toyota Safety Sense, che ora è in grado di rilevare le auto in arrivo quando si decide di svoltare a un incrocio e di rilevare i pedoni che attraversano la strada. Infine Toyota Yaris è equipaggiata di Turn Tilt Seats, i sedili che facilitano l’accesso e l’uscita dal veicolo.

La nuova Yaris è inoltre dotata di una presa di alimentazione accessoria da 1.500 watt 6. Ciò permette di utilizzare gli stessi sistemi elettrici che si usano in casa, le prese domestiche, ma dà anche la possibilità di usare il veicolo come generatore di corrente durante i blackout e altri momenti di emergenza.