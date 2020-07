Toyota Yaris arriva in Italia: il prezzo

editato in: da

La Toyota Yaris si rinnova: ecco come sarà

Yaris è il modello che ha segnato la storia di Toyota in Italia, oggi ci avviciniamo al lancio più importante degli ultimi anni, il brand svela i prezzi e gli allestimenti del modello, prima della commercializzazione.

Dal 1999 ad oggi, sono oltre un milione le unità vendute, quasi la metà del totale vendite di Toyota in Italia. La quarta generazione di Yaris è una sintesi perfetta delle precedenti. Il legame diretto con la prima versione è immediato, sono state riprese le linee, ora più moderne e filanti, e il concetto di “piccola fuori, grande dentro”.

La nuova Yaris racchiude tutte le eccellenze del gruppo Toyota, è la massima espressione tecnologica della gamma e il modello precursore per la nuova direzione del marchio nei prossimi anni. Una vettura che da sempre è sinonimo di avanguardia, in grado di stabilire nuovi standard per il segmento B sia in termini di innovazione che di sicurezza. Yaris è rinnovata in ogni aspetto ed è pronta ad essere nuovamente il punto di riferimento per il mercato delle compatte.

Mariano Autuori, Direttore Marketing Toyota Italia, ha dichiarato: “Siamo pronti per il lancio della nuova Yaris, la quarta generazione del modello che ha fatto la storia di Toyota in Italia. Si tratta del nostro ibrido migliore di sempre grazie all’evoluzione della tecnologia Full Hybrid e alla nuova piattaforma TNGA-B, che le permette di effettuare un passo in avanti in termini di maneggevolezza, piacere di guida, stile e sicurezza. Yaris è da sempre l’apripista, il modello portatore di progresso che ha guidato i passaggi epocali di Toyota in Italia e anche questa volta sarà il simbolo della nostra ripartenza in questo momento così particolare.”

L’auto monta il nuovo motore Hybrid Dynamic Force da 1.5 litri, 3 cilindri, 116 CV di potenza massima combinata grazie al sistema Full Hybrid Electric di quarta generazione e nuove batterie al litio. I consumi e le emissioni sono da leader del segmento, con 2.8l/100km ed emissioni da 64g/km di CO2. Yaris procede in modalità zero emissioni fino a 130 km/h.

Prima nella classifica delle ibride più vendute in Italia, dal 2012 Yaris Hybrid è stata la prima vera ibrida accessibile sul mercato italiano, acquistata da più di 125.000 clienti.

La nuova Yaris sarà disponibile anche nella versione Cross nel 2021. Oggi la nuova generazione sarà venduta anche con il 1.0L benzina 3 cilindri da 72 CV, in tre allestimenti. I prezzi di listino rimangono pressoché invariati rispetto alla generazione precedente. La variante 1.0L prevede un’offerta di lancio, con prezzi a partire da 13.700 euro per la versione Active, grazie al contributo di Toyota in collaborazione con i concessionari fino a 3.500 euro in caso di rottamazione. Per la Nuova Yaris Hybrid l’offerta di lancio sarà a partire da 18.300 euro per la versione Active, mentre con soli 700 euro aggiuntivi sarà possibile passare alla ben più equipaggiata variante Trend.