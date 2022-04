Toyota Yaris Cross si aggiudica il World Urban Car 2022

Toyota Yaris Cross è stata nominata World Urban Car 2022 dagli organizzatori dei World Car Awards, assegnati da una giuria composta da 102 giornalisti automobilistici internazionali provenienti da 33 Paesi, tra cui l’Italia, terra d’eccellenza dei motori in Europa grazie alla presenza della “Motor Valley” modenese.

Takatomo Suzuki, ingegnere capo di Toyota Compact Car Company, ha commentato così la vittoria di questo riconoscimento: “Siamo onorati di essere stati premiati come ‘World Urban Car’. Il nostro intento è sempre stato quello di realizzare ottime auto compatte, e questa filosofia ci ha portato a sviluppare la Yaris Cross come un’auto dotata di un abitacolo spazioso e di un ampio vano di carico, nonché ottimi livelli di potenza ed efficienza. Utilizzeremo questo premio come motivazione mentre continuiamo a sviluppare auto di alta qualità in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti e promuovere veicoli rispettosi dell’ambiente che possano contribuire alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica”.

Yaris Cross creata per il mercato europeo

Lanciata nel 2021, la Toyota Yaris Cross viene sviluppata per seguire le esigenze dei clienti europei e rappresenta il perfetto connubio tra la ricca esperienza e il know-how di Toyota nella progettazione di auto da città e SUV.

Yaris Cross segue le orme della Yaris tradizionale, nominata Car of the Year 2021 in Europa, ereditandone le caratteristiche chiave della berlina che massimizzano lo spazio interno e la praticità: il powertrain Full Hybrid Electric di quarta generazione, i più alti standard di sicurezza con il Toyota Safety Sense di secondo livello e un vero carattere di divertimento alla guida. Queste qualità uniche sono combinate con un autentico DNA da SUV, fondato sull’Heritage di Toyota che, più di 25 anni fa, ha creato il segmento degli SUV con l’introduzione di RAV4.

Sviluppata sotto il tema “Always on the Move”, la Yaris Cross è perfetta per l’uso quotidiano, ma sfoggia anche un lato avventuroso, fondamentale per un SUV di successo. Il design presenta un look urbano ed elegante, in grado di unire le qualità di robustezza di un SUV con un feeling di guida dinamico, grazie all’utilizzo della piattaforma GA-B come base, che dona all’auto i punti di forza alla base del successo di Yaris.

GR Yaris, una visione verso il futuro

La Yaris Cross si unisce con orgoglio ai già premiati modelli della famiglia Yaris: Yaris e GR Yaris. Quest’ultima, presentata anche come concept car a idrogeno a dicembre 2021, condivide lo stesso powertrain della Corolla Sport sperimentale. GR Yaris è alimentata da un motore modificato per sfruttare l’idrogeno trasformato in combustibile: una tecnologia a emissioni quasi nulle ma che mantiene le sensazioni acustiche e sensoriali tipiche dei motori a combustione.

Per arrivare completamente alla produzione senza carbone, Toyota ha intensificato i suoi sforzi, ad esempio mirando a promuovere l’uso dell’idrogeno attraverso la divulgazione di FCEV e numerosi altri prodotti alimentati a celle a combustibile. Affinando ulteriormente le sue tecnologie dei motori a idrogeno attraverso il settore motorsport, il colosso giapponese intende arrivare alla realizzazione di automobili senza alimentazione derivante da lavorazioni del petrolio (diesel e benzina) entro una ventina d’anni, quando il modo di vivere green sarà ben radicato nella nostra cultura.