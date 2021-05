Toyota Yaris Cross, il nuovo SUV compatto sul mercato

editato in: da

Toyota Yaris Cross: svelate due nuove versioni

Toyota presenta Yaris Cross, il secondo modello basato sulla piattaforma GA-B della Casa, con un design distintivo e prestazioni uniche. Un prodotto completamente nuovo, con una maggiore altezza da terra, una trazione anteriore o integrale intelligente e il più recente sistema ibrido Toyota. La nuova Yaris Cross viene prodotta in Francia nella fabbrica di Valenciennes con volumi annui superiori alle 150.000 unità e sarà introdotta sul mercato a partire dalla metà del 2021.

Le parole di Mariano Autuori, Direttore Marketing di Toyota Italia, alla primissima presentazione ufficiale del nuovo SUV: “Presentiamo la nuova Toyota Yaris Cross, un piccolo SUV, che nasce sulla piattaforma TNGA-B della ‘famiglia Yaris’, combinando tutta l’esperienza Toyota nelle auto compatte, la tradizione di un brand che ha inventato il concetto di SUV con l’introduzione del RAV4 e l’ibrido Toyota migliore di sempre, frutto di un percorso iniziato oltre 20 anni fa. La nuova Toyota Yaris Cross avrà in Italia un ruolo fondamentale perché rafforzerà, con le sue caratteristiche uniche e distintive, l’offensiva di prodotto Toyota nel segmento delle auto compatte, il più importante del nostro mercato. La nuova Toyota Yaris Cross sarà commercializzata in Italia a partire da metà del 2021”.

Toyota Yaris, l’icona della Casa diventa un SUV

Toyota ha presentato lo scorso anno in anteprima mondiale il nuovo SUV compatto Yaris Cross, un nuovo pilastro che si aggiunge alla ‘famiglia Yaris’ (come la Casa stessa ha dichiarato) e che andrà a rafforzare la presenza di Toyota nel segmento delle auto compatte, il più importante del mercato in Italia. Nuova Yaris Cross è frutto di un’ineguagliabile esperienza che il brand ha nella tecnologia ibrida, nel design delle auto compatte e nella progettazione dei SUV.

È stata Toyota, leader mondiale nella tecnologia ibrida, a proporre per prima una variante Hybrid nel segmento B: era la Yaris Hybrid del 2012; oggi, il nuovo propulsore ibrido di quarta generazione di Yaris Cross offre delle prestazioni ed un’efficienza senza eguali. L’auto viene costruita sulla nuova piattaforma per modelli compatti GA-B di Toyota e rispecchia pienamente anche il concetto “piccola fuori, grande dentro”, con interni spaziosi e dimensioni esterne compatte, che ha caratterizzato una storia di successo come quella di Yaris in Italia, confermata da oltre un milione di unità vendute.

Yaris Cross è un SUV autentico, che beneficia dell’esperienza del brand, derivata dall’introduzione del concetto di Sport Utility Vehicle 25 anni fa con il RAV4 (che oggi è il SUV più venduto al mondo), e più recentemente dalla produzione dell’affascinante ed efficiente C-HR. La posizione di guida rialzata e la disponibilità della trazione integrale intelligente AWD-i rafforzano le sue autentiche credenziali da SUV. L’arrivo in gamma della Yaris Cross offre a Toyota la possibilità di creare per i clienti una proposta SUV che spazia dal segmento B al C fino a quello D. Toyota prevede di produrre più di 150.000 Yaris Cross all’anno nello stabilimento TMMF di Onnaing, in Francia.

La motorizzazione ibrida di Toyota Yaris Cross

La nuovissima Yaris Cross vanta la tecnologia Full Hybrid Electric di quarta generazione Toyota, che deriva direttamente dai più grandi propulsori di 2.0 e 2.5 litri utilizzati nei nuovi modelli come la Corolla, il C-HR e il RAV4. Il sistema prevede un nuovo motore tre cilindri benzina a Ciclo Atkinson da 1,5 litri, progettato per ridurre gli attriti interni e le perdite meccaniche e ottimizzare la velocità di combustione. Il risultato è un’elevata coppia a bassi regimi di rotazione del motore e un’eccellente efficienza dei consumi. Il rendimento termico del motore raggiunge il 40%, un valore superiore a quello dei motori Diesel equivalenti e garantisce un gran risparmio di carburante e basse emissioni di CO2.

La potenza del nuovo sistema ibrido è di 116 CV in tutto. Il sistema è molto reattivo, è stata data infatti particolare attenzione all’erogazione della potenza. In termini di efficienza delle emissioni, il modello a trazione anteriore parte da meno di 90 g/km di CO2 e la versione AWD-i meno di 100 g/km.

Toyota Yaris Cross: costruita sulla piattaforma Toyota TNGA-B

Il nuovissimo SUV per il 2021 Yaris Cross segue la sua sorella a due volumi, per la realizzazione infatti viene utilizzata la nuova piattaforma GA-B di Toyota. Questo assicura un alto livello di rigidità della carrozzeria e un telaio ben bilanciato, l’auto in questo modo è molto più reattiva e agile. Le qualità dinamiche sono migliorate molto nel nuovo modello ibrido AWD-i, ed è grazie all’utilizzo di un sistema di sospensioni posteriori a doppio braccio oscillante.

La Casa vuole proporre sul mercato un vero SUV in scala ridotta, offrendo ai clienti la posizione di guida rialzata, la praticità e la spaziosità interna che desideravano in un’auto dalle dimensioni compatte, che è anche la vettura perfetta per una guida urbana senza preoccupazioni e limiti. Il design evoca le caratteristiche classiche dei SUV, con un corpo vettura più alto e ruote più grandi che trasmettono forza e carattere. Il passo della nuova Yaris Cross è lo stesso (di 2.560 mm) della Yaris, ma la nuova versione SUV dell’iconica auto di Toyota è complessivamente più lunga di 240 mm, di cui 60 mm di sbalzo anteriore e 180 mm di posteriore, misure che garantiscono più spazio all’interno. L’altezza da terra è aumentata di 30 mm e il mezzo risulta più alto e largo, rispettivamente di 90 mm e 20 mm.

La razione integrale intelligente del nuovo SUV Yaris Cross

La nuova Yaris Cross è un vero e proprio SUV e una delle caratteristiche che più si inserisce in questo contesto è senza dubbio la disponibilità di un sistema di trazione integrale intelligente, una peculiarità unica nella sua categoria per un veicolo ibrido. L’AWD-i offre una stabilità e una trazione supplementare nella guida di tutti i giorni, in condizioni difficili e su superfici a bassa aderenza. Il sistema elettrico è più compatto e pesa meno delle unità AWD meccaniche, e aiuta la Yaris Cross Hybrid AWD-i a ottenere migliori consumi di carburante ed emissioni di CO2 ridotte.

I sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione

L’uso della piattaforma GA-B dona all’auto una carrozzeria eccezionalmente rigida e quindi estremamente sicura. Con l’obiettivo di soddisfare i più alti e rigorosi test indipendenti, il nuovo SUV Yaris Cross vanta inoltre dei sistemi di sicurezza attiva Toyota Safety Sense e delle funzioni avanzate di assistenza alla guida, contribuendo ad evitare un’ampia gamma di rischi comuni di incidenti attraverso l’informazione al guidatore, i pre-allarmi e, quando necessario, la frenata automatica e l’intervento sullo sterzo.

Toyota Yaris Cross: listino prezzi

I prezzi di listino al momento non sono ancora noti, ma si parla (indicativamente) di cifre che partiranno da 24.000 euro circa.