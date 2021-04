Toyota Yaris Cross: due allestimenti speciali per il SUV ibrido giapponese

editato in: da

Toyota Yaris Cross: svelate due nuove versioni

Toyota ha deciso di svelare due nuovi allestimenti del SUV ibrido Yaris Cross. La Casa giapponese, che negli ultimi anni si è differenziata dalle concorrenti con offerte sempre più competitive nel panorama delle quattro ruote compatte, ha presentato la versione Yaris Cross Adventure, dinamica e sportiva, e quella più elegante Yaris Cross Premiere.

Le nuove versioni del crossover, che si piazzano nel segmento B, ribadiscono sempre più le caratteristiche dei SUV della multinazionale. Con la versione Adventure, il cui look è vistoso e audace, Toyota scommette sempre più sul mondo delle compatte portando su strada un modello adatto tanto all’ambito urbano quanto a quello extraurbano.

Il design del modello, che aspira a raggiungere i tanti traguardi ottenuti dalla gamma Yaris, può essere apprezzato sia nella parte bassa del frontale che nel paraurti posteriore, con degli esclusivi profili a contrasto. Tra i dettagli, non tralasciati dalla Casa, delle specifiche di serie che includono un set di barre portatutto color argento sul tetto e cerchi in lega da 18 pollici con finitura grigio scuro.

All’interno, poi, il mood della Yaris Cross Adventure è evidente con finiture nero lucido, nel rivestimento nero del cielo e dai sedili anatomici in pelle e tessuto che hanno una trama particolarmente sportiva. Volante e cuffia della leva del cambio sono in pelle.

La versione Premiere, invece, è la massima espressione della gamma Yaris Cross, con esclusivi rivestimenti dei sedili in pelle e cerchi in lega specifici lavorati da 18 pollici. Oltre alle specifiche presenti in Adventure, il modello elegante della multinazionale giapponese è implementato di dotazioni di serie che comprenderanno anche il portellone posteriore motorizzato con kick sensor, head-up display e la finitura Brass Gold bicolore per la carrozzeria. Chi vorrà accaparrarsi uno dei mezzi, però, dovrà fare in fretta: Premiere è una serie limitata disponibile per i primi 12 mesi di vendita e prenotabile in fase di pre-lancio.

Costruita sulla stessa piattaforma TNGA, in variante GA-B come la nuova Yaris, Cross si differenzia dalla cugina per una posizione di guida più alta e una maggiore altezza da terra. Il colpo unico della piattaforma è il conferimento alla vettura di una straordinaria rigidità del telaio, un basso centro di gravità e dei pesi ben bilanciati. Tutto ciò assicura una grande maneggevolezza, agilità e sicurezza e un eccellente comfort di guida al nuovo SUV compatto di Toyota.

Tutte le versioni della gamma sono poi dotate di un powertrain ibrido basato sul sistema da 1.5 litri a ciclo Atkinson di quarta generazione da 116 CV, che ha debuttato sulla nuova Yaris. Questo garantirà emissioni di C02 pari a circa 100 g/km nella versione a trazione anteriore, e inferiori a 110 g/km nei modelli AWD-i. Yaris Cross infatti è l’unico SUV ibrido compatto a offrire il sistema di trazione integrale intelligente (AWD-i), che passa automaticamente dalla trazione anteriore alla trazione integrale a seconda delle condizioni stradali, offrendo un maggiore livello di sicurezza.

Entrambi i modelli presentati da Toyota, che andranno ad ampliare la linea di Yaris, saranno dotati del Toyota Smart Connect, una novità assoluta che tramite l’applicazione MyT permetterà ai proprietari anche di inviare piani di viaggio e gestire i controlli del clima di bordo prima di salire in macchina, oltre a bloccare e sbloccare l’auto a distanza. Altro fiore all’occhiello è infine il Toyota Teammate Advanced Park, che fornisce un ulteriore livello di sicurezza e praticità in ambienti urbani affollati per supportare i guidatori nei parcheggi.