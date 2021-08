Toyota Yaris, l’Auto dell’Anno per la prima volta diventa SUV

Toyota Yaris Cross è il modello che segnerà un punto di svolta per Toyota in Italia, l’auto si aggiunge alla ‘famiglia Yaris’ ed è frutto di un’ineguagliabile esperienza del marchio nella tecnologia ibrida, nel design delle auto compatte e nella progettazione dei SUV.

Yaris Cross porta con sé tutti gli elementi che hanno permesso a Yaris di vincere il titolo di Car of the Year. È costruita sulla nuova piattaforma GA-B di Toyota e rispecchia pienamente anche il concetto “piccola fuori, grande dentro”, con interni spaziosi e dimensioni esterne compatte, che ha caratterizzato una storia di successo come quella di Yaris in Italia confermata da oltre un milione di unità vendute.

Yaris Cross è un SUV autentico, che beneficia dell’esperienza della Casa, derivata dall’introduzione del concetto di Sport Utility Vehicle 25 anni fa con il RAV4, oggi il SUV più venduto al mondo. Il powertrain ibrido è basato sul sistema da 1.5 litri a ciclo Atkinson di quarta generazione da 116 CV che ha debuttato sulla nuova Yaris.

Toyota lancia un SUV in scala ridotta, offrendo ai clienti la posizione di guida rialzata, la praticità e la spaziosità interna che desideravano in un’auto dalle dimensioni compatte, perfetta in città. Il design evoca le caratteristiche classiche dei SUV, con un corpo vettura più alto e ruote più grandi che trasmettono forza e carattere. Una delle caratteristiche che contraddistinguono la nuova Yaris Cross come vero SUV è la disponibilità di un sistema di trazione integrale intelligente, caratteristica unica nella sua categoria per un veicolo ibrido.

L’auto è disponibile in cinque allestimenti. La versione di ingresso è la Active, già equipaggiata con elementi di serie importanti come cerchi in lega da 16”, climatizzatore automatico,fari fendinebbia a LED, sensore pioggia e crepuscolare, Toyota Touch 3 con 4 speaker, schermo da 8'', DAB e Smartphone Integration e retrocamera di parcheggio. Segue poi la versione Trend, cuore della gamma e probabilmente sarà l’allestimento più venduto; infine l’alto di gamma è composto da tre versioni.

L’allestimento Lounge, votato al comfort e con rifiniture ricercate, l’allestimento Adventure, versione più sportiva, e al vertice della gamma l’allestimento Premiere, con la dotazione più ricca termini di comfort e tecnologia.

Per la nuova Yaris Cross Active l’offerta di lancio sarà a partire da 22.650 euro in caso di permuta o rottamazione grazie al WeHybrid Bonus di 2.750 euro, la Trend verrà proposta a 24.350 euro, Lounge e Adventure a 26.050 euro, la top di gamma Premiere a 28.350 euro. L'arrivo delle vetture è previsto per il mese di settembre, gli open week end di lancio saranno 11-12 settembre e 18-19 settembre.