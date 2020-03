Toyota Supra, il bolide giapponese arriva in Europa: i prezzi

editato in: da

Arriva anche in Italia la nuova Supra. A un anno dalla presentazione della quinta generazione del bolide giapponese, la Toyota ha lanciato in Europa (e, dunque, anche nel nostro Paese) una nuova motorizzazione che, grazie alla cilindrata ridotta rispetto alla versione precedente, regala un’esperienza di guida tutta nuova.

Anche se a livello estetico e aerodinamico non cambia ovviamente nulla, la Toyota GR Supra con motore turbo benzina da 2.0 litri è caratterizzata da un peso di gran lunga inferiore rispetto alla versione dello scorso anno (che monta un motore con cilindrata 3.0L) e un diverso bilanciamento dei pesi. Il motore più leggero e compatto, unito ad alcuni accorgimenti tecnici, hanno consentito ai tecnici e agli ingegneri nipponici di ridurre il peso del veicolo di ben 100 chilogrammi e di spostare la posizione dello stesso motore verso il baricentro dell’auto.

In questo modo, fa sapere Toyota, è stato possibile ottenere un perfetto equilibrio nella distribuzione dei pesi. Dati alla mano, la Toyota GR Supra 2.0L ha un bilanciamento 50:50 tra anteriore e posteriore del veicolo, garantendo così maggiore reattività, agilità e manegevolezza in qualunque condizione di guida. Questo, inoltre, ha permesso alla casa costruttrice giapponese di raggiungere il “rapporto aureo” per prestazioni di guida ottimali, una caratteristica definita dal rapporto tra il passo e la carreggiata della vettura.

Il nuovo motore da 2.0 litri è un quattro cilindri in linea DOHC a 16 valvole, capace di erogare 258 cavalli di potenza massima e 400 Nm di coppia. Grazie al cambio automatico ZF a otto velocità, la Toyota GR Supra offre prestazioni da vera sportiva: la velocità è limitata elettronicamente a un massimo di 250 chilometri orari, mentre accelera da 0 a 100 chilometri orari in 5,2 secondi. Le emissioni di CO2 si attestano tra i 135 e i 144 g/km (dati NEDC correlati) e tra i 156 e i 172 g/km (valori WLTP).

La Toyota GR Supra con motore 2.0 litri sarà disponibile in Italia in un unico allestimento, denominato SZ-R. La Supra SZ-R è caratterizzata da cerchi in lega da 18 pollici, sedili sportivi in Alcantara, sistema di infotainment Toyota Supra Connect controllabile dal display touch da 8,8 pollici (con navigatore satellitare), pinze freni a disco rosse e vari sistemi di sicurezza. Il prezzo di listino per la Toyota GR Supra 2.0L è di 55.900 euro.