Toyota è la regina delle auto ibride in Italia

Parliamo sempre più spesso di motorizzazioni alternative per ridurre le emissioni inquinanti e diminuire i consumi.

Tra queste oggi sta prendendo sempre più piede il motore ibrido, che man mano conquista grandi successi sul mercato. A proposito di questa propulsione alternativa, le classifiche di Unrae ci mostrano quanto Toyota sia la regina nelle vendite di auto ibride. In vetta infatti troviamo ben quattro modelli della Casa che oggi stanno riscontrando un grande successo sul mercato.

Al primo posto Toyota Yaris, una delle auto ibride più vendute in Italia, in pole position già dal mese di gennaio 2019. Auto che quest’anno è arrivata a festeggiare i suoi 20 anni, mostrando un carattere ancora più giovane e moderno. La nuova generazione presenta linee più decise e accessori di stile, sono stati aggiunti anche dei colori inediti per la carrozzeria. Molto piacevole e confortevole alla guida, anche grazie alla motorizzazione ibrida di livello. Il suo motore 1.5 da 100 Cv, con sistema di trasmissione automatica ECVT, consuma 3.3 litri ogni 100 km.

Al secondo posto della classifica delle auto ibride più vendute in Italia invece troviamo Toyota C-HR, un’altra vettura della Casa, crossover a cinque porte pensato per un segmento di mercato che è sempre più ricco di proposte e amato dagli automobilisti a livello globale. Realizzato sulla stessa piattaforma della Prius, il motore ibrido benzina-elettrico è ottimale. Il suv compatto giapponese è proposto da 25.700 euro con il 1.2 benzina e da 28.400 euro della versione Full Hybrid.

Toyota Corolla è al terzo posto della classifica, l’auto più venduta di sempre, con oltre 46 milioni di unità dal 1966 ad oggi. Oggi ovviamente sul mercato troviamo il nuovo modello realizzato di recente, la dodicesima generazione. La nuova Corolla è il primo modello Toyota a offrire la scelta tra due motori Full Hybrid Electric, un 1.8 litri da 122 Cv ed il nuovo 2.0 litri da 180 Cv, disponibili per le varianti Hatchback e Touring. La sicurezza è ai massimi livelli, è stato introdotto infatti il pacchetto completo ‘Toyota Safety Sense 2.0’ di ultima generazione.

Al quarto posto tra le auto ibride più vendute in Italia c’è Rav4, Toyota si conferma quindi la reginetta ibrida. La Casa ha venduto ben 8.5 milioni di unità, dal 1994 in tutto il mondo, più di 215.000 sono state distribuite in Italia. Oggi vediamo sul mercato la nuova generazione, che sta riscuotendo un buon successo, complice anche la motorizzazione ibrida che ha raggiunto molti consensi. Questo è il motivo per cui in Italia il brand ha deciso di puntare solo sulla versione full hybrid electric. Toyota tiene particolarmente all’ambiente, e questa notizia lo dimostra. La propulsione montata sulla nuova generazione di Toyota Rav4 per l’Italia è composta da un 2.5 benzina e da un elettrico da 88 kW che insieme sprigionano 222 Cv complessivamente, con trazione integrale AWD-i a gestione elettronica.