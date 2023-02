Toyota Prius plug-in hybrid, ora è prenotabile online

Fonte: Ufficio Stampa Toyota Prenotabile online la nuova Prius plug-in hybrid

Lo scorso 5 dicembre abbiamo assistito alla presentazione della nuova Toyota Prius plug-in hybrid. Sono passati due mesi e oggi la nuova generazione di un’icona è ordinabile online per tutti i clienti interessati.

Si tratta di una vettura da sempre considerata pioniera di nuove tecnologie, che ispira il futuro degli altri modelli del brand, e anche questa nuova generazione non sarà da meno. Vediamone i dettagli.

La tecnologia ibrida all’avanguardia

Toyota ha presentato la nuova Prius plug-in hybrid, equipaggiata con il sistema ibrido plug-in Toyota di quinta generazione. Un’evoluzione a tutto tondo caratterizzata da maggiore efficienza per i clienti che, grazie a una nuova batteria ad alta capacità da 13,6 kWh, consente di beneficiare fino a 69 chilometri di autonomia in modalità EV.

Grazie al powertrain più potente e al motore da due litri, il conducente è coinvolto nella guida a 360 gradi, godendo di una grandiosa potenza combinata di 223 CV (164 kW) e di un’accelerazione energica e reattiva.

Il look della nuova generazione di Prius

Un’auto storica per Toyota, che negli anni è diventata un’icona, oltre a essere pioniera di varie tecnologie del futuro ormai da anni, fonte d’ispirazione per gli altri modelli della Casa in gamma.

Lo stile distintivo per cui quest’auto oggi è conosciuta ed è diventata famosa si evolve verso un look più dinamico grazie a una silhouette tipica delle coupé, ispirando una forte risposta emozionale. La nuova Toyota Prius plug-in hybrid per il 2023 è costruita sulla piattaforma GA-C di seconda generazione della Toyota New Global Architecture (TNGA), caratterizzata da un peso ridotto e rigidità aumentata.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota

Sono aperti gli ordini online: come funziona

Tutti i clienti interessati alla nuova generazione di Prius, dotata di tecnologia ibrida plug-in all’avanguardia, da oggi hanno la possibilità di ordinarla comodamente online. Come fare?

La nuova Toyota Prius plug-in hybrid può già essere prenotata sul sito ufficiale di Toyota, è semplice e bastano davvero pochi semplici passi: il cliente ha la possibilità di scegliere il colore preferito versando un deposito di 250 euro e ottenere così dei vantaggi esclusivi.

Al momento del pre-ordine, l’unico allestimento disponibile è il Lounge, che prevede cerchi in lega da 19”, fari full LED, sistema multimediale Toyota Smart Connect+ con schermo da 12,3”, sedili riscaldabili in tessuto sportivo e a regolazione elettrica, nonché il pacchetto Toyota T-Mate con il Toyota Safety Sense di ultima generazione.

I clienti che prenoteranno l’auto online e concluderanno l’acquisto, saranno certamente tra i primi a guidare la nuova Prius plug-in hybrid, ma non è tutto. Riceveranno, incluso nel prezzo della vettura, un voucher Enel X da 1.385 kWh, valido per 12 mesi dall’acquisto e pari a 100 ricariche complete per la loro nuova auto.

Toyota ha deciso che la scelta del colore e dell’allestimento in fase di pre-ordine non è vincolante: questo significa che, al momento dell’ordine vero e proprio dell’auto il cliente avrà la possibilità anche di cambiare tinta per la carrozzeria. Per quanto riguarda invece coloro che decideranno di non procedere all’acquisto, è possibile cambiare idea, allora chiaramente otterranno il rimborso del deposito versato. Il periodo di prelazione terminerà il 18 aprile 2023. Il prezzo di listino parte da 43.700 euro.