Toyota Prius, aperti gli ordini: i prezzi per l’Italia

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota La nuova Toyota Prius, disponibile in Italia da giugno

L’attesa è finita, perché dopo il lancio in anteprima di dicembre ora la nuovissima Toyota Prius Plug-in è anche disponibile in Italia. A sei mesi dalla presentazione europea, infatti, il mezzo della Casa nipponica sbarca nel Bel Paese e sarà ordinabile nelle concessionarie di tutto il territorio nostrano, con offerte imperdibili.

Toyota Prius, un modello d’ispirazione

Vista da sempre come la pioniera tra i modelli lanciati dalla Casa giapponese, Prius non si smentisce neanche in questa sua nuova versione Plug-in, con un sistema ibrido di nuova generazione che si evolve. Una vettura, che come già notato alla sua presentazione, regala già all’occhio parecchie novità, ma è nelle specifiche che sorprende.

A partire dalla maggior potenza e dalla batteria con capacità migliorata, Prius è infatti equipaggiata con un motore elettrico più potente al quale è stato accoppiato un propulsore a benzina due litri che coinvolgono i sensi del guidatore con una potenza combinata di 223 CV (164 kW) per un’accelerazione energica e reattiva e oltre 80 km di autonomia in modalità EV nel ciclo combinato, con emissioni inferiori a 20g/km di CO2.

Un’auto che, caratteristiche alla mano, consente in soli 6,8 secondi di accelerare da 0 a 100 km/h. Insomma, un altro gioiello di Toyota che in questa versione si evolve verso un look più dinamico grazie a una silhouette tipica delle coupé, ispirando una forte risposta emozionale.

Costruita sulla piattaforma GA-C di seconda generazione della Toyota New Global Architecture (TNGA), Prius è caratterizzata poi da un peso ridotto e una rigidità aumentata.

I prezzi di listino in Italia

Per vedere Prius nelle strade italiane bisognerà però aspettare ancora qualche settimana. Se è vero che il modello è arrivato nelle concessionarie, per dare il via agli ordini bisognerà aspettare giugno, quando i tre allestimenti saranno effettivamente disponibili per l’acquisto. Già da mesi, invece, Prius è ordinabile online.

Parliamo di tre allestimenti che da quello Active al Lounge, passando anche per il Lounge+, hanno prezzi di listino che vanno dai 42.000 ai 50.000 euro. Viste le ridottissime emissioni inquinanti del powertrain Plug-in Hybrid Electric di quinta generazione, Prius accede agli ecoincentivi nella fascia più bassa attualmente prevista, quella che va da 0 a 20 g/km di CO2. Così, grazie all’ecobonus e la rottamazione le vetture possono scendere tra i 34.700 e i 43.500 euro.

Nello specifico, l’allestimento Active, già completo sotto ogni punto di vista negli equipaggiamenti, prevede cerchi in lega da 17”, fari full LED, sistema multimediale Toyota Smart Connect+ con schermo da 12,3”, sedili riscaldabili in tessuto sportivo, nonché il pacchetto Toyota T-Mate con il Toyota Safety Sense di ultima generazione e Blind Spot Monitor. Il costo, come detto, parte da 42.000 euro ma con l’ecobonus in fase di lancio può arrivare fino a 34.700 euro.

L’allestimento Lounge, invece, aggiunge i cerchi in lega da 19”, Fari LED adattativi, specchietto retrovisore digitale e portellone posteriore ad azionamento elettrico. Il prezzo è di 43.700 euro, ma “scontata” può scendere fino a 36.000 euro.

Infine la versione top di gamma, la Lounge+, introduce il tetto a pannelli solari, che permette di ottenere fino a 8km al giorno di percorrenza in EV, Remote Parking e sedili in pelle vegana. Il costo è di 50.000 euro, ma pur non rientrando nei parametri dell’ecobonus in quanto fuori dai limiti di prezzo di listino, viene comunque proposto in promozione di lancio a 43.500 euro.