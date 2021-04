Toyota, nasce il primo SUV elettrico insieme a Subaru

editato in: da

Anteprima: ecco il nuovo Suv di Toyota e Subaru

Toyota presenta in anteprima mondiale il su nuovissimo SUV, anticipando quella che sarà una serie di veicoli elettrici a batteria (BEV) a zero emissioni. Si chiama bZ4X Concept, un SUV di medie dimensioni con trazione integrale, parte integrante della transizione di Toyota da pura azienda automobilistica a brand dedicato a fornire una migliore mobilità per tutti.

‘bZ’ è un acronimo che sta per ‘beyond Zero’, rafforzando l’impegno del marchio non solo a raggiungere le zero emissioni e la ‘carbon neutrality’, ma anche ad andare oltre per ottenere nuovi benefici per l’ambiente, per le persone e per la società nel suo complesso. Il nuovo bZ4X Concept è stato sviluppato da Toyota in collaborazione con Subaru, unendo competenze ed esperienze specifiche di ciascuna azienda. Le vendite della versione di produzione dovrebbero iniziare intorno alla metà del 2022. Il SUV non è solo un mezzo di trasporto, è anche uno spazio confortevole e connesso in cui viaggiare e condividere il tempo.

Il design esterno anticipa le grandi potenzialità attese dalle persone in termini di esperienza di guida dei veicoli elettrici. La sua forma coniuga dinamismo e praticità, il SUV ha una caratteristica posizione di guida alta, ma è comunque ben piantato su strada. La carrozzeria ha superfici sinuose, combinate con uno stile lineare e high-tech.

La parte anteriore dell’auto rinuncia alla solita griglia e presenta una disposizione di sensori, luci ed elementi aerodinamici in una distintiva forma a “testa di martello”, regalando alla vettura un look e una presenza su strada completamente nuovi. Toyota bZ4X Concept è costruito sulla nuova piattaforma modulare e-TNGA, sviluppata appositamente per i veicoli elettrici.

L’abitacolo dà al guidatore un senso di connessione diretta con la strada e le informazioni importanti. Il cruscotto basso favorisce un’ampia visibilità ed enfatizza il senso di spazio. I comandi sono raggruppati intorno alla console centrale, progettati per un facile riconoscimento e utilizzo. Il display digitale della strumentazione di guida è posizionato sopra il volante, quindi è richiesto solo un minimo movimento degli occhi per leggere le informazioni, per una maggiore sicurezza a bordo.

Il profilo eco-friendly dell’auto è rafforzato da un sistema di ricarica solare di bordo, che aumenta l’autonomia. Il sistema di trazione integrale, realizzato da motori elettrici sull’asse anteriore e posteriore, è stato sviluppato insieme a Subaru. Toyota bZ4X Concept è il primo modello a fregiarsi della nuova denominazione bZ – beyond Zero – di Toyota. Entro il 2025, Toyota punta a lanciare 15 veicoli elettrici a batteria, compresi 7 modelli Toyota bZ.