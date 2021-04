Toyota presenta la sportiva GR86, ha 235 cavalli: è l’erede della GT86

editato in: da

È in arrivo l’ultima auto sportiva di Toyota, nata per essere l’erede della mitica GT86. Si tratta della nuovissima e super attesa GR86, che ha fatto il suo debutto globale ieri in un evento online congiunto tra Toyota Gazoo Racing e Subaru Corporation.

La sportiva offerta da Toyota completa la gamma GR, che comprende le affermate GR Supra e GR Yaris (piccolo missile da 260 cavalli), e si propone come terzo modello GR globale. La nuova GR86 eredita le caratteristiche chiave del piacere di guida della GT86, lanciata nel 2012 e che ha venduto oltre 200.000 unità in tutto il mondo. Secondo le previsioni del mercato, e della Casa stessa, la nuova sportiva sarà la coupé a quattro posti più leggera del segmento grazie a differenti interventi che sono stati apportati all’auto, finalizzati al risparmio del peso, come l’utilizzo di alluminio per tetto e pannelli della carrozzeria.

La nuova Toyota GR86 che è appena stata presentata al pubblico in un evento digitale e globale dedicato è alimentata da un propulsore leggero a quattro cilindri orizzontali e contrapposti; l’auto vanta una cilindrata aumentata a 2,4 litri e prestazioni globalmente superiori rispetto alla sua antenata GT86.

Per quanto riguarda invece le sue dimensioni, possiamo dire che sono molto simili rispetto a quelle della GT86, e consentono così a questo nuovo modello di mantenere un baricentro basso e una maggiore agilità. La rigidità torsionale è stata aumentata di circa il 40% rispetto alla GT86 per offrire una maneggevolezza e una precisione di sterzo ancora migliori. I componenti aerodinamici funzionali, come i condotti d’aria anteriori e i profili laterali delle minigonne, sono stati sviluppati a seguito della partecipazione della vettura a diverse competizioni, aiutando la GR86 a raggiungere la migliore stabilità della categoria.

La Toyota GR86 verrà commercializzata in Europa, nel corso del 2021 la Casa fornirà maggiori dettagli sulla sua nuova e attesissima sportiva. Alcune altre informazioni che abbiamo al momento riguardano gli interni, funzionali e concepiti nell’ottica di non distrarre il guidatore. Di altro sappiamo che il 4 cilindri aspirato 2.4 boxer (lo stesso della Subaru BRZ) è in grado di sprigionare la potenza di 235 CV e 250 Nm di coppia, fa scattare inoltre l’auto da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi.