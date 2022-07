Toyota Highlander, aperti gli ordini: i prezzi del SUV full hybrid

Fonte: Ufficio Stampa Toyota Arriva Toyota Highlander Model Year 2023: tutte le novità e i prezzi del SUV giapponese

Torna Highlander, il SUV Full Hybrid più grande della gamma Toyota: aggiornato nel design e arricchito nelle tecnologie di bordo, il Model Year 2023 è già ordinabile; le prime consegne sono previste per l’inizio del prossimo anno. Giunto alla quinta generazione, Toyota Highlander ha già saputo conquistare una buona fetta di mercato tra i SUV del suo segmento, e torna nel 2023 con tre nuovi allestimenti e diversi aggiornamenti, tra estetica e tecnologia.

Design e tecnologia: le novità del 2023

Lanciato nel 2021, Toyota Highlander è già tra i protagonisti indiscussi del segmento: nei primi mesi del 2022 ha conquistato una quota di mercato superiore al 15% tra gli E-SUV, confermandosi ai vertici della categoria. In attesa quindi che si aprano i preordini per il bZ4X, l’innovativo SUV 100% elettrico progettato insieme a Subaru, Toyota lancia l’aggiornamento del SUV più grande della gamma.

Le novità riguardano soprattutto il comparto info-telematico: Highlander è dotato di nuove tecnologie di bordo, pensate per garantire un’esperienza utente connessa e personalizzata. Confermato per il 2023 il powertrain Full Hybrid-Electric da 248 Cv con sistema di trazione integrale Awd-i, che presenta il miglior rapporto peso-emissioni per le ibride del segmento.

Stile, eleganza e solidità sono da sempre la firma di Toyota Highlander: il SUV giapponese offre un’esperienza di guida fluida e raffinata, ma anche un abitacolo silenzioso e confortevole, reso ancora più tecnologico e connesso grazie agli ultimi aggiornamenti della Casa.

La versione rinnovata dell’Highlander vede l’introduzione del nuovo sistema multimediale Toyota Smart Connect, che include un display touch ad alta definizione da 12,3’’, assistente vocale di bordo e navigatore con informazioni in tempo reale sul traffico.

I nuovi sistemi multimediali permettono anche di accedere a nuove funzionalità di controllo remoto della vettura, come per esempio il blocco e lo sblocco delle portiere o l’accensione delle luci di emergenza. In tutti gli allestimenti è inoltre presente un caricabatterie wireless, ed è possibile personalizzare la visualizzazione del display in base a quattro design: Casual, Smart, Tough e Sport.

Tra le altre novità spiccano la vernice metallizzata Cypress Green e i nuovi cerchi in lega nero lucido da 20’’, in elegante contrasto con la carrozzeria, di serie nell’allestimento top di gamma.

Nuovo Highlander: allestimenti e prezzi

La nuova gamma del SUV 7 posti di Toyota si articola su tre allestimenti: Trend, Lounge ed Executive. L’allestimento Trend, la versione d’ingresso dell’E-SUV, comprende cerchi in lega da 18’’, fari a LED, interni in pelle sintetica e sedili anteriori riscaldati – oltre che l’inedita colorazione Cypress Green di serie. Il sistema multimediale Toyota Smart Connect si declina in questa versione con schermo da 8’’ e smartphone integration. Il prezzo per Toyota Highlander in questo allestimento parte da 57.500 euro.

Entra a listino Toyota a partire da 63.500 euro l’allestimento Lounge, la versione che – nel cuore della gamma – funge da vetrina per le novità del Model Year 2023: include infatti il nuovo sistema multimediale Toyota Smart Connect+ con schermo da 12,3″, navigatore integrato con mappatura 3D della città e riconoscimento dei segnali stradali e i cerchi in lega da 20’’.

Executive è l’allestimento top di gamma, che porta in dote gli esclusivi cerchi in lega da 20’’ nero lucido ma anche Panoramic View Monitor con visuale a 360°, tetto apribile e impianto audio premium JBL. Questa versione parte da un prezzo di 68.500 euro, e come gli altri allestimenti sarà in consegna in Italia a partire dai primi mesi del 2023.