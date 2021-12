Toyota Corolla Cross, versione SUV della best seller

Al debutto in Europa la nuova Toyota Corolla Cross, un’auto che mira a conquistare il segmento dei SUV compatti. Le sue armi? Motori ed equipaggiamenti interni all’avanguardia, elevati standard di sicurezza e un design massiccio e accattivante, che riprende solo in minima parte le linee del modello da cui prende il nome.

Partiamo proprio da qui, dal design già adocchiato in occasione della presentazione del modello asiatico, e ora adattato al mercato europeo. “Potente e robusto”, definiscono così in Toyota lo stile della nuova Corolla Cross, e a ragione, considerando la notevole presenza su strada di cui può far vanto, merito di dimensioni importanti, proprie del segmento C-SUV cui appartiene (446 x 182,5 x 162 cm con un passo di 264 cm).

Numeri a parte, spicca subito l’armonia che sussiste fra i gruppi ottici posteriori e anteriori, allungati e sfinati fino a coprire buona parte della sezione laterale dell’auto. Massiccia la griglia frontale che, combinata alle linee dei fanali, dona alla Toyota Corolla Cross un piglio aggressivo.

Dentro, oltre allo spazio per conducente e passeggeri, quello che si nota subito è l’ampio schermo centrale dell’infotainment da 10,5 pollici compatibile con Apple CarPlay wireless e Android Auto cablato, che ben si integra con la strumentazione digitale con display dedicato da 12,3 pollici di diagonale.

Restando sempre attorno al tema tecnologia, sono molte le soluzioni che la nuova Toyota Corolla Cross garantisce per quel che riguarda la sicurezza. Il pacchetto Toyota Safety Sense (sviluppato ad hoc anche per il nuovo SUV bZ4X appena presentato dalla Casa), ad esempio, combinato con altri sistemi di guida attiva e di assistenza contribuiscono a rendere la guida facile e sicura, sia per se stessi che per gli altri utenti della strada.

Ultimi, ma non per importanza, i motori che equipaggiano il nuovo SUV compatto di Toyota, auto che per prima beneficia del nuovo sistema ibrido di quinta generazione, a trazione anteriore o integrale intelligente (AWD-i) a seconda della versione scelta nel listino Toyota. Di inedito a tal riguardo ci sono i nuovi sistemi di lubrificazione e di distribuzione dell’olio, un nuovo sistema di batterie e altri perfezionamenti di vario genere che permettono di migliorare l’efficienza, la potenza e abbassare il peso complessivo dell’auto.

Il motore ibrido a trazione anteriore da 2.0 litri ha una potenza di 146 kW (197 CV) e garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 8,1 secondi. La versione AWD-i della Toyota Corolla Cross è dotata invece di un ulteriore motore elettrico posteriore che aggiunge 30,6 kW di potenza. Comunque, ci sarà modo di conoscerla meglio perché Toyota ha comunicato che, a seconda dei mercati, le consegne ai clienti inizieranno non prima dell’autunno 2022.