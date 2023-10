Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota Toyota bZ4X: il prezzo di listino in Italia

Toyota ha presentato alla stampa italiana il nuovo bZ4X, si tratta del primo veicolo elettrico a batteria (BEV) del brand, realizzato su una piattaforma dedicata, la eTNGA. Un’auto che apre la strada al sub-brand bZ “Beyond Zero” di modelli a zero emissioni di Totoya e che porta per la prima volta sul mercato dei veicoli elettrici le capacità fuoristradistiche da vero SUV.

Il suo lancio sul mercato accelera il percorso multi-tecnologico di Toyota verso l’obiettivo della carbon neutrality.

Il nuovo modello

Non si tratta dell’adattamento di un modello esistente, ma è una vettura del tutto nuova e la prima di una serie di auto bZ che Toyota ha intenzione di realizzare usando la nuova piattaforma dedicata ai BEV.

Parliamo in particolare dell’eTNGA, che integra il gruppo batterie nel telaio, sotto il pianale del veicolo. Ciò che ne risulta è una struttura robusta e rigida con baricentro basso, fattori molto importanti per le prestazioni dinamiche, sicure e gratificanti del nuovo SUV elettrico Toyota bZ4X.

La gamma

Toyota bZ4X offrirà al cliente prestazioni e qualità basate sull’esperienza da leader mondiale del brand nella tecnologia dei veicoli elettrificati, un’eredità che si estende per più di un quarto di secolo.

Il nuovo SUV Toyota bZ4X sarà disponibile, al momento del lancio, nell’allestimento First Edition con trazione integrale intelligente AWD-i, con cerchi in lega da 20”, fari full LED, sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 12,3” e sistema audio Premium JBL, sedili in pelle riscaldabili e ventilati a regolazione elettrica, Remote Parking e pacchetto Toyota T-Mate con il Toyota Safety Sense di ultima generazione.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota

I clienti avranno la possibilità di usufruire del Toyota Charging Network, una rete che conta più di 550.000 colonnine di ricarica pubblica distribuite su tutto il territorio europeo, perfettamente integrata nell’app MyT e accessibile tramite un singolo account utente.

Toyota ha deciso di estendere la garanzia di bZ4X a 10 anni o 1 milione di chilometri sulla batteria, a patto di effettuare la manutenzione ordinaria e il relativo Battery Health Check presso la rete ufficiale del marchio.

Il prezzo di listino e la promozione di lancio

Il Nuovo Toyota bZ4X, in versione First Edition con trazione AWD-i, è venduta a un prezzo di listino pari a 59.900 euro, che diventano 56.900 in caso di permuta o rottamazione. Nella fase di lancio, i nuovi clienti del SUV elettrico di ultima generazione avranno la possibilità di contare sugli stessi vantaggi proposti in fase di pre-booking, e quindi scegliere uno tra i seguenti omaggi esclusivi:

un Wallbox Enel X Way da 7,4 kW comprensivo di installazione;

un voucher Enel X Way per ricariche presso colonnine pubbliche pari a 2770 kWh per oltre 10.000 chilometri di guida;

un Mobility pack da usare con il servizio KINTO Share per noleggiare un’altra vettura Toyota fino a un mese.

Entro la fine del 2023 Toyota lancerà sul mercato italiano la gamma completa del suo bZ4X, che prevede l’aggiunta della trazione 2WD – con un’autonomia di 500 chilometri – e l’allestimento denominato Pure, il cui listino consente all’auto di rientrare nei parametri dell’ecobonus statale, portando il prezzo d’ingresso di bZ4X sotto la soglia dei 40.000 euro.