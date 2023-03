Toyota Aygo si veste Undercover: una nuova edizione limitata

Fonte: ufficio stampa Dalla collaborazione tra Toyota e Jun Takahashi nasce la nuova versione speciale della Aygo

Un modello esclusivo per mettere in risalto lo spirito innovatore e sovversivo che contraddistingue (e unisce) entrambi i marchi. Queste le premesse su cui si basa la genesi della Toyota Aygo X by UNDERCOVER Jun Takahashi. Una collaborazione che ha permesso a entrambi i brand di mettere in mostra il meglio in fatto di tecnologia e design.

La nuova edizione speciale del crossover compatto giapponese, presentata in concomitanza della sfilata UNDERCOVER Autunno 2023 alla Paris Fashion Week, è caratterizzata da scelte stilistiche e tecnologiche decisamente interessanti, a partire dall’innovativa ed esclusiva livrea studiata appositamente da Toyota. A questo si unisce una dotazione tecnologica di primissimo livello, capace di garantire un’esperienza di guida piacevole ed emozionale al tempo stesso.

Aygo X si “veste” UNDERCOVER: come è la nuova edizione speciale

Come detto, il crossover compatto “ripensata” dallo stilista giapponese è caratterizzata da scelte stilistiche audaci e sovversive, basate sull’anticonformismo tipico di Jun Takahashi. La livrea è immediatamente riconoscibile: la Aygo X by UNDERCOVER esce di fabbrica con un’esclusiva colorazione grigio con finitura bi-tone appositamente sviluppata da Toyota e inserti Coral Red per i cerchi in lega da 18”.

Stesso trattamento anche per gli interni. Nell’abitacolo, infatti, troviamo sedili brandizzati, tappetini con motivo monogram e adesivi sul tetto che mettono in mostra il claim CHAOS / BALANCE. Insomma, la firma di Jun Takahashi è ben visibile, a dimostrazione che il lavoro gomito a gomito tra lo storico produttore nipponico e lo stilista è andata ben oltre le “solite” collaborazioni tra marchi automobilistici e designer.

“Fondere insieme due elementi o mondi contraddittori – ha affermato lo stilista giapponese -, è emozionante per me e sia i materiali che il modo in cui abbiamo scelto i colori differiscono completamente dalle tipiche collaborazioni con il mondo della moda”.

Sul fronte delle motorizzazioni e della meccanica, invece, non ci sono novità in vista. La Aygo X by UNDERCOVER sarà spinta dal motore 3 cilindri 1.0 aspirato alimentato a benzina montato anche dalla versione “standard” del crossover compatto giapponese. Un propulsore brillante, capace di ottime prestazioni (e consumi) sia nei tracciati urbani che extraurbani grazie a una potenza di 72 cavalli.

Toyota Aygo X edizione speciale UNDERCOVER: disponibilità e prezzo in Italia

Il produttore di auto giapponese fa sapere che le prime 250 unità di Toyota Aygo X by UNDERCOVER (su un totale di 1.000 previste per il nostro Paese) saranno preordinabili dagli automobilisti italiani a partire dal prossimo 13 marzo e fino al 30 aprile (o esaurimento scorte, come appare più probabile). Per opzionare l’edizione speciale è necessario versare un acconto rimborsabile di 200 euro: nel caso in cui si deciderà di finalizzare l’acquisto, saranno dedotte dal prezzo finale; in caso contrario verranno restituite.

I primi 250 che opzioneranno la Toyota Aygo X by UNDERCOVER avranno poi la possibilità di accedere a esclusive formule di acquisto o noleggio.

Sulle tempistiche di consegna e sul prezzo della Toyota Aygo X edizione speciale UNDERCOVER, però, non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Probabile che verranno diffusi nelle prossime settimane, quando si avvicinerà la scadenza del primo periodo di prelazione.