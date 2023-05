Toyota Aygo diventa un’icona: aperti gli ordini

Fonte: Ufficio Stampa Toyota Toyota Aygo X Undercover, al via gli ordini.

Toyota e Undercover si uniscono per dare vita a una Aygo X trasformata in una sorta di vetrina capace di mostrare il meglio di entrambi i brand, diventando una nuova icona dello spirito sovversivo per cui è noto il designer giapponese Jun Takahashi.

Al via gli ordini della Toyota Aygo X Undercover

La nuova versione del modello di successo di Toyota è stata svelata in concomitanza della sfilata Undercover Autunno 2023 in occasione della settimana ella moda di Parigi: l’auto presenta caratteristiche di design uniche sia per quanto riguarda gli interni che gli esterni. La Casa automobilistica nipponica ha dato il via agli ordini anche in Italia per soli 1.000 esemplari.

Le novità a livello di design della nuova Aygo in edizione limitata sono ispirate alla filosofia di Jun Takahashi e si basano su anticonformismo e rottura degli stereotipi, due pilastri del designer nipponico. Lo stile di Jun Takahashi si ritrova nell’esclusiva colorazione grigio con finitura bi-tone sviluppata appositamente da Toyota, con inserti Coral Red per i cerchi in lega da 18 pollici. Gli interni prevedono sedili brandizzati, tappetini con motivo monogram e adesivi sul tetto che mostrano il claim CHAOS/BALANCE.

La scheda tecnica

La Aygo X MY23 è uno dei modelli di maggior successo presenti all’interno del listino Toyota: lunga 3700 mm, larga 1740 mm e alta 1525 mm. Il passo è di 2430 mm, mentre il peso a vuoto è di 955 kg per la versione MT e di 975 kg per la S-CVT. Entrambe le versioni sono caratterizzate dalla trazione anteriore e da sospensioni anteriori Mac Pherson.

Il servosterzo della Aygo X MY23 è elettrico, i freni anteriori a dischi autoventilati e i freni posteriori a tamburo. Cambiano alcune caratteristiche in base alla motorizzazione. Per quanto riguarda la versione 1.0 VVT-i MT, il cambio è manuale a 5 rapporti, la velocità massima è di 158 km/h con un’accelerazione da 0 a 100 km/h che avviene in 14,9 secondi. Le emissioni di CO2 si aggirano tra i 108 e i 110 g/km secondo il ciclo WLTP. La velocità massima della versione 1.0 VVT-i S-CVT, dotata di cambio a variazione continua, è di 151 km/h: per accelerare da 0 a 100 km/h si impiegano 14,8 secondi. Cambiano leggermente le emissioni di CO2 nel ciclo WLTP: da 111 a 114 g/km.

Gli equipaggiamenti di serie

Di serie su tutte le varie configurazioni della Toyota Aygo X MY23 ci sono i sistemi di sicurezza che comprendono, tra gli altri: l’assistenza alla partenza in salita, l’avvisatore acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori, il controllo elettronico della stabilità e della trazione, il disattivatore dell’airbag frontale lago passeggero, il kit riparazione pneumatici, le luci d’emergenza attive e il sistema di monitoraggio pressione pneumatici.

La nuova Aygo è dotata del Toyota Safety Sense con diversi sistemi di aiuto alla guida come il riconoscimento segnaletica stradale, il sistema di mantenimento attivo della corsia, l’avviso di superamento involontario della corsia, l’assistenza alle intersezioni stradali, l’assistenza alla sterzata d’emergenza, il cruise control adattivo intelligente e il sistema pre-collisione con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, sia diurno che notturno.

I prezzi di listino

La nuova Aygo X Undercover ha un prezzo di listino di 21.950 euro per la versione con cambio manuale, mentre il cambio automatico S-CVT prevede un sovrapprezzo di 1.200 euro. In generale la Toyota Aygo X MY23 è disponibile in cinque diverse configurazioni: Active, Trend, Trend Air, Lounge, Lounge Air e Undercover. I prezzi di listino partono da 17.950 euro nella versione berlina Active da 72 Cv: la variante top di gamma arriva a 23.150 euro. La versione AIR, invece, parte da 20.450 euro per la Trend Air e arriva a 23.150 per la configurazione Lounge Air S-CVT.