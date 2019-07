Touareg One Million: arriva la versione celebrativa del SUV VW

editato in: da

Nuovo Volkswagen Touareg: foto

Diciassette anni di vita, tre diverse “generazioni” e oltre un milione di vetture vendute. Un ruolino di marcia niente male per il Volkswagen Touareg.

Così, il produttore tedesco decide di celebrare uno dei suoi modelli di punta e di maggior successo lanciando sul mercato europeo (in Germania c’è già, con un prezzo di listino da top di gamma) la Touareg One Million. Un milione, per l’appunto. Un modello leggermente rivisto rispetto “all’originale”, con qualche dettaglio estetico a distinguerlo dalla Touareg già in commercio (la One Million prende “spunto” proprio dalla terza serie recentemente presentata) e con finiture interne di gran pregio.

Una serie speciali riconoscibile, prima di tutto, per la scritta “One Million” presente sui parafanghi e i montanti centrali, ma non solo. La nuova Touareg ha anche i fanali posteriori oscurati e le finiture nero lucido per passaruota e diffusore posteriore. A sottolinearne il carattere anche i cerchi in lega leggera che possono essere montati dall’iconico SUV Volkswagen. Di serie monterà i cerchi Bogotà da 20 pollici con lucidatura a specchio. Tra gli optional, invece, troviamo i cerchi Suzuka da 21 pollici di colore Adamantium Silver.

Il vero tratto distintivo della Volkswagen Touareg One Millino non è però visibile a un primo sguardo. Si trova, infatti, all’interno dell’abitacolo. Per rendere unica questa edizione speciale del SUV, i designer tedeschi hanno realizzato degli interni unici nel loro genere. I sedili sono in pelle Puglia colore verde oliva con cuciture a contrasto diamantate di colore Amber Brown; all’interno dell’abitacolo sono presenti degli elementi decorativi di colore Silver Wave, mentre il sistema di infotainment è il “solito” Innovision Cockpit con ampio display touchscreen e interfaccia utente intuitiva e immediata.

I prezzi di listino per l’Italia non sono ancora resi noti (non è stata rivelata nemmeno un’eventuale data di lancio ufficiale), ma possiamo rifarci comunque al listino tedesco. Il modello con motorizzazione diesel da 3.0 litri TDI V6 da 286 CV di potenza costa 80.880 euro, optional esclusi. La Touareg One Million sarà disponibile anche nell’esclusiva colorazione Sechura Beige, che aiuterà a dare al veicolo celebrativo un aspetto ancora più elegante. Tra i pacchetti optional, invece, si può scegliere lo R-Line Black Style caratterizzato dalle calotte degli specchietti retrovisori esterni di colore Reflection Silver.