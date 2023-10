Fonte: Ufficio Stampa General Motors Cadillac torna in Europa: si parte dalla Svizzera

General Motors, uno dei principali costruttori del mercato auto, torna ufficialmente in Europa, dopo la cessione di Opel a PSA (poi diventata Stellantis a seguito della fusione con FCA) avvenuta qualche anno fa. Il ritorno del Gruppo americano avviene con un brand premium come Cadillac. Lo storico marchio tornerà a vendere direttamente auto in Europa (negli ultimi anni, le Cadillac erano importate da intermediari) dando il via a un programma di espansione particolarmente ambizioso.

Si riparte dalla Svizzera

Il programma di rilancio di Cadillac in Europa parte dalla Svizzera con il lancio della Cadillac Lyriq, SUV elettrico destinato alla fascia alta del mercato e commercializzato sul mercato locale con un prezzo di partenza di circa 82 mila franchi (pari a poco più di 85.000 euro). Le vendite sono già partite (per il momento solo online).

Lunga quasi 5 metri, la Lyriq è dotata di un motore elettrico da 582 CV a cui si affianca una maxi-batteria da ben 100 kWh che può garantire un’autonomia di circa 530 chilometri con un “pieno” di energia. Le consegne del SUV elettrico alla clientela svizzera partiranno nella prima metà del 2024. La Casa ha realizzato uno showroom a Zurigo dedicato al suo nuovo modello.

Cadillac prevede una rapida espansione in altri mercati europei nel corso dei prossimi anni. In particolare, la Casa punta a raggiungere la Svezia e la Francia oltre ad altri tre mercati nel giro di appena due anni. Al momento, non c’è ancora un elenco completo dei mercati in cui Cadillac tornerà a vendere le sue auto.

Nei sei mercati selezionati per il ritorno del brand, molto probabilmente, non ci sarà l’Italia. Oltre a Svizzera, Francia e Svezia, infatti, Cadillac potrebbe puntare su Germania e Regno Unito, i due principali mercati europei, sia per volumi complessivi che per il segmento premium, e sulla Norvegia, da tempo mercato di riferimento per le auto elettriche.

Il ritorno dopo 6 anni

Jaclyn McQuaid, Presidente e Amministratore Delegato, General Motors Europe, ha così commentato l’avvio delle vendite dirette di Cadillac in Europa: “Oggi General Motors si unisce al percorso di elettrificazione dell’Europa lanciando la sua attività Cadillac completamente elettrica e diretta al consumatore in Svizzera con piani di espansione in altri 5 mercati in Europa”.

Il ritorno in Europa, già anticipato da diverse indiscrezioni nel corso degli ultimi mesi, è un elemento centrale del programma di crescita di General Motors. Il focus sulle auto elettriche in Europa segue il trend del mercato, già proiettato verso lo stop alla vendita di auto termiche.

Ricordiamo che GM aveva deciso di lasciare l’Europa nel 2017. La dismissione delle attività europee ha portato alla cessione di Opel, oggi parte integrante di Stellantis, e alla fine delle vendite delle auto a marchio Chevrolet. Nel corso del prossimo futuro, il costruttore americano, nel suo tentativo di ritagliarsi uno spazio in Europa, dovrebbe concentrarsi sul segmento premium del mercato.

In arrivo, oltre alla Lyriq, ci sono altri modelli di Cadillac. In più, l’azienda potrebbe provare anche a portare in Europa l’iconico Hummer EV. Per il momento, però, non ci sono ancora conferme ufficiali in merito alle strategie future di General Motors per l’Europa.