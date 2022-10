Torna il Salone di Ginevra: inedita la nuova sede

Fonte: iStock Salone di Ginevra: per il 2023 cambia la location

Il Salone di Ginevra, si chiamerà ancora così? La domanda sorge spontanea, visto che quest’anno la location cambia e non sarà più appunto la città svizzera. L’annuncio era già stato fatto alcuni mesi fa, ma oggi è arrivata la conferma ufficiale. Uno dei più noti e importanti appuntamenti legati al mondo dell’auto nel 2023 si terrà per la prima volta in Qatar.

Cambiano anche le date: se in genere il Salone di Ginevra si svolgeva in primavera, il prossimo anno invece la kermesse aprirà le sue porte al pubblico dal 5 al 14 ottobre. Il format previsto per la nuova edizione sarà completamente nuovo, e darà grande spazio al settore dell’elettrico e a tutto ciò che parla di transizione energetica – i tempi sono maturi – oltre che alle innovazioni tecnologiche e di design a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi. Tantissime anche le anteprime mondiali che potremo vedere.

Le novità pronte per il Salone di Ginevra 2023

Non sarà l’unico evento importante che avrà luogo in quello stesso periodo in Qatar. Infatti nella giornata dell’8 ottobre – esattamente nella capitale Doha – ci sarà anche il gran premio di Formula 1. Si tratta di un’occasione unica per tutti i visitatori, che potranno immergersi nel mondo dei motori, vivendo contemporaneamente due appuntamenti che saranno molto importanti per il Paese del Medio Oriente.

Il Salone di Ginevra resta la rassegna di auto più famosa del mondo, che ha avuto sempre luogo in Europa – precisamente a Ginevra, città da cui ha infatti preso il nome. Al momento gli organizzatori non hanno rilasciato molte informazioni sul nuovo format, resta ancora tutto avvolto nel mistero. Pian piano, nel corso dei prossimi mesi, arriveranno sicuramente delle comunicazioni ufficiali che ci sveleranno di più sulle novità dell’evento.

Al momento sappiamo per certo che saranno allestite differenti aree in cui verranno svolti i test drive, i visitatori e potenziali clienti avranno così la possibilità di effettuare prove su strada e in pista delle nuove auto, un dettaglio fondamentale per le Case produttrici e per gli utenti stessi. Altro dato sicuro è che ci saranno molte aree dedicate ad anteprime mondiali uniche (come accadrà a breve al Salone di Parigi), all’interno delle quali avremo modo di osservare e toccare con mano delle vetture mai viste prima.

E ancora non è finita quindi, perché il Salone è stato scelto anche come evento all’interno del quale parlare e dare qualche anticipazione del nuovo Qatar Auto Museum, che metterà in mostra una delle collezioni di auto più uniche al mondo, formata da una serie di supercar molto particolari e da auto da corsa e classiche in edizioni limitatissime.

Salone di Ginevra: le parole degli organizzatori

Tra gli organizzatori e responsabili della creazione della manifestazione annullata più volte a causa del Covid c’è Sandro Mesquita, CEO del Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra, che ha dichiarato: “Le date del nostro eccezionale evento a Doha sono state finalmente fissate e non vediamo l’ora di andare avanti a tutta velocità verso la prima edizione del GIMS Qatar. Questa piattaforma si posizionerà come un nuovo Salone dell’Auto di alto livello per il Medio Oriente, che si svolgerà in concomitanza con la prestigiosa gara FIA di Formula 1 a Doha. Il Qatar sarà un vero festival di eventi automobilistici globali per più di una settimana. Espositori, media e fan possono guardare avanti all’attesissimo GIMS Qatar nel 2023”. Tutto è pronto, non ci resta che attendere il grande evento del prossimo anno.