Torna la Bugatti degli anni Novanta, nuova limited edition

editato in: da

L’auto più veloce del mondo: la Bugatti Chiron

Bugatti presenta un nuovo modello che attirerà sicuramente l’interesse del pubblico.

L’anteprima è stata programmata per il prossimo 9 agosto, durante l’edizione 2019 della manifestazione che si svolge ogni anno, la Monterey Car Week. Questo nuovo modello della Casa molto probabilmente sarà una delle attrazioni principali dell’intero evento, una serie limitatissima prodotta in soli dieci unità e ispirata agli anni Novanta.

Pare infatti che durante la manifestazione a Monterey, secondo quanto dicono i rumors sul web, Bugatti lancerà la nuova limited edition e i pochissimi pezzi di questo modello potrebbero già essere stati tutti assegnati ai clienti principali dell’azienda. Sembra che la EB 110 SS sia l’auto usata come base da cui prendere ispirazione per creare la nuova supercar del brand, una vettura unica, un’icona per quanto riguarda la produzione Bugatti degli anni Novanta, durante il breve periodo in cui la Casa fu di proprietà italiana, prima che il Gruppo Volkswagen decise di acquistarla. Lo stesso che ancora oggi infatti ne detiene il controllo.

Al momento non sappiamo alcun dettaglio riguardante la nuova vettura di Bugatti ispirata agli anni Novanta, gli unici dieci modelli prodotti che verranno presentati in anteprima assoluta il 9 agosto alla Monterey Car Week non sono ancora stati svelati. Il progetto pare però che possa costare quasi come la one-off che è appena stata presentata al Salone di Ginevra 2019, lo scorso mese di marzo, e quindi l’eccezionale cifra di 11 milioni di dollari. Sicuramente un prezzo non alla portata di tutti, anzi, solo di pochi e facoltosi clienti, che comunque, tutto sommato, sono i clienti medi dell’azienda.

Sembra infatti che serviranno almeno 9 milioni di dollari per comprare un esemplare della nuova serie limitata Bugatti anni Novanta. Al momento non possiamo davvero dire null’altro, tra qualche settimana però finalmente vedremo svelato questo modello unico e così noi tutti, incuriositi, potremo finalmente parlare di ogni dettaglio estetico e di tutte le caratteristiche tecniche, di stile e non solo, che contraddistinguono la speciale vettura che ha appena preso vita negli stabilimenti di produzione Bugatti. Quindi armiamoci di ancora un pizzico di pazienza e attendiamo il grande evento di Monterey per scoprire tutto quello che ci interessa.