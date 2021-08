Torna Honda Integra, notizia straordinaria

editato in: da

Nel 2022 potremo ritrovare sul mercato auto la famosa Honda Integra, una delle vetture iconiche del brand, scomparsa ormai da 15 anni, prodotta infatti dal 1985 al 2006. La sua erede molto probabilmente deriverà dalla Civic e potrebbe debuttare anche in versione Type R.

È una grande sorpresa quella che ci dedica Honda con questo inaspettato ritorno, l’auto sarà riproposta in chiave moderna ma in realtà sarà realizzata dal brand di lusso americano Acura della Casa giapponese. E infatti proprio sui canali social e nei comunicati stampa del marchio oltreoceano sono apparse le primissime immagini teaser del nuovo modello che presto verrà svelato al mercato. Il prossimo anno arriverà sul mercato la nuova berlina compatta, rivisitazione moderna dell’iconica Honda Integra, realizzata da Acura.

Sui canali social del brand si vedono anche alcuni video attraverso i quali vengono già mostrati in anteprima sia la scritta Integra che il profilo del faro anteriore. E durante un evento dedicato alla presentazione della NSX Type S, la Casa ha annunciato il grandissimo arrivo a sorpresa, organizzando anche uno spettacolo unico con i droni.

I droni sono stati ‘pilotati’ proprio per creare nel cielo il disegno della silhouette della nuova Integra, che pare sarà una vettura a due porte dalle forme sportive. Ed è ormai certo quindi che l’icona Integra di Honda, uscita di produzione nel 2006, tornerà sul mercato davvero. Una piacevole sorpresa, dopo l’annuncio del ritorno di un’altra grande protagonista del passato, la Lamborghini Countach.

Il ritorno è stato ufficialmente annunciato appunto dal marchio Acura durante la sua apparizione annuale alla Monterey Car Week. La vettura leggendaria, che entrerà nella linea di prodotti della Casa di lusso lanciata il 27 marzo 1986, si unirà al portafoglio di prodotti del brand come un nuovo modello compatto premium già a partire dal prossimo anno.

“L’Integra è tornata”, lo ha dichiarato proprio Jon Ikeda Vice President e Acura Brand Officer. “Sono entusiasta di annunciare che la vettura sta realmente entrando nella gamma Acura con lo stesso spirito e DNA dell’originale, sempre più divertente da guidare, e in grado di rispettare il nostro impegno per le prestazioni e la precisione artigianale in ogni aspetto: design, prestazioni e l’esperienza di guida complessiva”.

La nuova vettura verrà alla luce il prossimo anno, sarà introdotta sul mercato quindi a breve, nei prossimi mesi saremo sicuramente a conoscenza di nuovi e maggiori dettagli sulla nuova Acura Integra, il brand molto probabilmente svelerà altre immagini inedite.