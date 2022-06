Torna la DeLorean, l’auto di “Ritorno al futuro”

Il ritorno della DeLorean, l’auto di “Ritorno al futuro” che si mostrerà al pubblico di appassionati di qui a a breve è già qui. Non c’è ancora una data precisa per la commercializzazione, ma ci sono già un sacco di informazioni, dettagli e immagini. Alpha5, così si chiama il concept che rivisita l’iconica DMC-12 del celebre film del 1985 di Robert Zemeckis con Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

Stile italiano per la coupé elettrica di DeLorean

Nonostante manchi ancora un po’ per la presentazione ufficiale, DeLorean ha già tolto i veli dalla concept in versione 2022 dell’auto di “Ritorno al futuro”. Le linee di Alpha5 sono quelle di una coupé, linee che provengono da una collaborazione fra l’azienda torinese Italdesign Giugiaro e DeLorean Motor Company, quindi per metà italiane. “DeLorean è un marchio che sta dimostrando una grande capacità evolutiva e la nuova Alpha5 è solo il primo esempio di come siano capaci di proiettarsi verso il futuro sia da un punto di vista stilistico che tecnologico. Siamo orgogliosi di far parte di questo processo e di supportarli con le nostre competenze stilistiche e progettuali” ha dichiarato ad ANSA Antonio Caso, AD di Italdesign in occasione della presentazione del concept Alpha5.

Via le forme squadrate anni ’80 della DeLorean originale, la DMC-12, prodotta dal 1981 al 1982, per far spazio alla morbidezza e alla sinuosità della nuova, che pare davvero arrivare dal futuro. Un richiamo evidente a quel modello tanto amato dagli appassionati? Le portiere ad ali di gabbiano, s’intende, che ritornano anche sulla nuova DeLorean Alpha 5, donandole quel quid che, in casi come questi, pare necessario. E se la silhouette è quella di una coupé futuristica, il frontale si presenta ampio aerodinamico e sviluppato in larghezza, coi gruppi ottici sottili e lunghi ripresi anche nella coda, che ricorda in qualche modo le ultime tendenze stilistiche di Porsche. E dentro? Purtroppo DeLorean non ha ancora condiviso nulla, seppur si possano intravedere i quattro posti con sedute sportive annesse.

DeLorean Alpha5: elettrica e sportiva

Le informazioni condivise finora riguardano il concept, non la versione che arriverà su strada, c’è da precisarlo. Questa nuova versione dell’auto di “Ritorno al futuro” si presenta tuttavia come una sportiva che rende giustizia alle audaci linee della carrozzeria. Basti citare lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in meno di 3 secondi (2,99 per la precisione), la velocità massima limitata a 250 km/h o ancora l’autonomia, di circa 500 km secondo quanto dichiarato, merito di un pacco batterie da oltre 100 kWh.

Dunque, numeri importanti per questa DeLorean Alpha5, di cui attenderemo conferma ufficiale prossimamente, considerando che verrà presentata fisicamente nel mese di agosto in occasione del Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, in California. Ma la “nuova DMC-12” non sarà tuttavia un unicum, perché DeLorean Motor Company ha già dichiarato che la seguirà un SUV premium a idrogeno e una coupé sportiva con motore V8 tradizionale, a dimostrare come si tratti di un brand che mira a posizionarsi per bene nel mercato e a conquistare una fetta di mercato più ampia e variegata, fatta non solo di appassionati.