La top 10 auto diesel più vendute in Italia ad aprile 2023

Oggi pian piano si sta riprendendo, i numeri continuano a salire e il 2023 registra una buona, seppur lenta, crescita delle immatricolazioni rispetto al 2022, che ci fa ben sperare. Il mese di aprile è stato positivo , e le auto diesel vendute in Italia sono state più di 25.000 in tutto, quasi il 20% del totale. Vediamo quali sono i modelli di maggiore successo nel nostro Paese, i più amati dalla clientela. In vetta ci sono come sempre i SUV.

Il mercato automobilistico in Italia – e in realtà in tutta Europa – sta ancora pagando lo scotto di anni molto difficili, dovuti alla pandemia di Coronavirus, che ha bloccato completamente le vendite, ma anche a tutte le conseguenze, tra cui la scarsità di materie prime e microchip, le difficoltà di approvvigionamento, la carenza di autotrasportatori, il caro vita, i ritardi nelle consegne di auto nuove.

I numeri

Nel dettaglio, parlando di numeri, le immatricolazioni di auto diesel in Italia ad aprile 2023 sono state esattamente 25.067, con il 19,7% di quota. I motori alimentati a diesel, nonostante la demonizzazione che continua da anni e i prossimi divieti, continuano comunque a essere molto apprezzati dagli italiani.

Lo dimostrano anche le immatricolazioni di vetture a gasolio dei primi quattro mesi dell’anno, che vedono un totale di 109.772 unità vendute da gennaio ad aprile. I SUV e i crossover continuano a essere i preferiti.

La classifica

Al decimo posto delle auto diesel più vendute in Italia c’è Dacia Duster, con 671 immatricolazioni. È una delle auto di maggiore successo sul mercato sin dal lancio, tra le più conosciute e vendute sia grazie al suo aspetto che grazie al suo prezzo di listino definito low cost e alla portata di tutti. La Casa ha deciso di apportare alcune novità nel 2022.

Ford Kuga è al nono posto, con 703 immatricolazioni. SUV elegante molto apprezzato dalla clientela del Bel Paese, presentato poche ore fa nella sua ultima versione Graphite Tech Edition, per la pima volta offerto sul mercato con vernice della carrozzeria Grey Matter.

Ottava posizione tra le auto diesel preferite dagli italiani per Volkswagen T-Roc, con 723 unità vendute. Crossover compatto e sportivo, spazioso, elegante e pratico da guidare, sia in città che in autostrada. Proposto nella configurazione a 5 posti, con un bagagliaio fino a 445 litri, caratterizzata da un design raffinato, con gruppi ottici ridisegnati e luci a LED, indicatori di direzione integrati, una lunghezza della carrozzeria di 423 cm e nuovi set di cerchi in lega da 16 a 19 pollici.

Peugeot 308 è al settimo posto della classifica delle auto diesel più vendute in Italia nel mese di aprile 2023, con 822 immatricolazioni totali. La Casa del Leone ha inserito nei giorni scorsi nella sua ampia gamma di 308 anche la nuova versione 100% elettrica, che si affianca alle varianti termiche ed elettrificate già presenti a listino. La Nuova e-308 sarà ordinabile online molto presto da tutti i clienti interessati, nell’allestimento di lancio First Edition.

Sono 888 le immatricolazioni per Jeep Compass, al sesto posto della top ten delle auto diesel. Un SUV compatto che si presenta con uno stile audace e prestazioni off-road di tutto rispetto. Dotata di un valido motore e di tecnologie all'avanguardia, offre a tutti gli occupanti un piacevole comfort e un ottimo livello di sicurezza. Jeep Compass è un'ottima scelta per chi cerca un SUV versatile e performante.

A metà classifica, al quinto posto, c’è Jeep Renegade, con 1.061 unità vendute. La versione a gasolio consigliata è quella con motore 1.6 diesel da 131 CV, un modello vivace e dai consumi ridotti.

Volkswagen Tiguan a un passo dal podio, terzo posto in classifica delle auto diesel più vendute, con 1.117 immatricolazioni ad aprile 2023. Il SUV di Casa Volkswagen è ancora oggi tra le auto di maggior successo della Casa. In Europa, è la più venduta tra tutti i SUV.

Arriviamo sul podio e troviamo al terzo posto, tra le auto diesel di maggiore successo in Italia ad aprile 2023, la Fiat 500X, con un totale di 1.250 immatricolazioni. la 500X è uno dei modelli Fiat di maggior successo degli ultimi anni (e tra i crossover più venduti in Italia) e stravolgerla avrebbe avuto davvero poco senso. L’ultima versione del crossover italiano – destinato comunque a sparire a breve dal mercato, secondo le anticipazioni - ha un frontale ridisegnato rispetto alla variante precedente, molto simile a quello già visto nella 500 elettrica, con nuovi gruppi ottici frontali Full LED. Nessuna modifica per spazi e geometrie all’interno dell’abitacolo, dove spunta però un nuovo display più ampio e funzionale.

Secondo posto della classifica per Audi Q3, con 1.277 unità vendute, una delle auto diesel di maggiore successo nel Bel Paese. Se le auto di oggi hanno due elementi vincenti - i propulsori che spingono o i sistemi digitali che "pensano" – possiamo dire che Audi li ha potenziati entrambi sul suo SUV compatto Q3. L’auto monta infatti la nuova piattaforma d’infotainment MIB 3, insieme agli ultimissimi servizi Audi connect.

Il SUV compatto tedesco ha dato il benvenuto agli inediti diesel 2.0 (35) TDI 150 CV e 2.0 (45) TFSI quattro S tronic, dopo aver installato per la prima volta la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt. MIB 3 è sinonimo di potenza e velocità, pur non essendo un’unità motrice. L’inedita piattaforma digitale a bordo di Q3 ha una migliore capacità di calcolo e un’esecuzione dei comandi più rapida rispetto al dispositivo di generazione precedente. Non a caso, con la tecnologia MIB 3 vengono anche affinate le funzioni di navigazione.

Qual è l’auto diesel più venduta in Italia ad aprile 2023? Peugeot 3008, con 2.399 immatricolazioni totali nel mese. La classifica, come volevasi dimostrare, è dominata dai SUV, modelli di maggiore successo oggi sul mercato nazionale. Peugeot 3008 da tempo ha conquistato il titolo di leader nel mercato degli sport utility compatti ed è oltretutto il primo SUV della storia ad aver vinto il premio di Auto dell’Anno. L’auto è disponibile con motorizzazioni benzina, diesel e anche plug-in hybrid, con potenze che arrivano fino a 300 CV e anche trazione integrale. I prezzi di listino partono da 34.000 euro, un prezzo interessante e non tra i più alti nel segmento dei SUV.

Il mercato auto è in ripresa in Italia e in tutta Europa, siamo ancora lontani dai numeri pre-Covid, ma la situazione sta migliorando.